Saint-Georges: Québec octroie 500 000$ pour réaliser une passerelle de VHR

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a annoncé une aide financière de 500 000$ au Club VTT pour la construction d’une passerelle au-dessus de la rivière Famine à Saint-Georges.

« Le Club Vtt Jaroboce désire remercier notre député, Samuel Poulin ainsi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l’appui et le support dans le projet de reconstruction du pont quad au-dessus de la rivière Famine à Saint-Georges. Ce projet mobilisateur se veut un moteur économique important pour notre région créant une effervescence touristique auprès de la clientèle toujours grandissante. Le projet se veut aussi un accès sécurisé quatre saisons aux utilisateurs quad pour qui la rivière se veut un obstacle important. La réalisation d’un projet quad d’une telle envergure démontre la volonté du club, du gouvernement et de la Fédération des Clubs Quad du Québec de stabiliser l’activité quad avec tout ce qui concerne le développement économique et touristique tout en garantissant la sécurité des utilisateurs », a souligné Éric Vachon, président du Club Vtt JaroBoce.

Il s'agit d'un projet qui vise à répondre aux besoins spécifiques et enjeux des véhicules hors route (VHR) et ainsi d’assurer le développement touristique de la région. L'objectif est ainsi de relier les sentiers du Nord et du Sud de la Beauce ainsi que d’accentuer l’accès aux commerces en périphérie de la ville de Saint-Georges.

« Après un premier investissement majeur pour la passerelle de la motoneige, dont la construction vient de se terminer, je suis très heureux de soutenir maintenant la construction d’une nouvelle passerelle pour les véhicules hors routes, notamment les QUADS et les Côtes à Côtes. Il s’agit d’un projet important pour assurer le développement de cette industrie touristique en Beauce dont des centaines et des centaines de personnes profitent sur une période de 4 saisons dans notre région. Cette passerelle sera directement reliée aux nombreux sentiers boisés qui permettent d’apprécier le plein air et la nature de notre région », s'est réjoui Samuel Poulin.