Ouverture du minigolf La Mine d’or à Beauceville

Situé au Club de golf de Beauceville, le minigolf La Mine d’or a officiellement été inauguré en fin d'après-midi, hier, en présence de dignitaires, ainsi que de plusieurs partenaires ayant permis sa réalisation.

Ce parcours familial de 18 trous est unique en Chaudière-Appalaches. Selon le directeur-général du club de golf, Jean-François Veilleux, il distingue de plusieurs façons des mini-putts qu'on retrouve habituellement au Québec.

« On s’est en effet inspiré d’un concept américain pour réaliser un parcours qui devrait se réaliser en un peu plus d'une heure trente, d'expliquer le directeur Veilleux. Les 18 trous, ponctués de divers obstacles, vont de 25 à 125 pieds et totalisent 2000 pieds. Ils occupent un terrain de 35 000 p.c. On n’a pas non plus lésiné sur les décors, avec une cinquantaine d’éléments de décoration et des structures de plus de 40 pieds! » Le minigolf a nécessité un investissement de 600 000 $, dont une subvention de 100 000 $ est venue de Tourisme Chaudière-Appalaches.

La conception et la réalisation de ce parcours sont l’oeuvre d’Éloi Thibodeau, qui est connu entre autres pour sa réalisation de dinosaures grandeur nature et pour son travail au Woodooliparc. Le thème des mines d’or est un clin d’oeil à la ruée qu'a connu la région, au début du 20e siècle, principalement à Saint-Simon-les-Mines. L’imagerie qu’il a développée est cependant davantage inspirée du Far West américain et de la bande dessinée.

Selon Jean-FrançoisVeilleux, le minigolf permet de diversifier les activités du Club de golf, et de compléter les services offerts par l’hôtel La Cache du golf et le Bistro-bar La Cachette

Le public pourra venir jouer dès demain (samedi 1er juin), à compter de 13 h. D’ici le 21 juin, le minigolf sera ouvert les vendredis, samedis et dimanches et par la suite, il ouvrira tous les jours, de 13 h à 23 h. Il n’y aura pas de réservations, sauf pour les groupes de 20 personnes et plus. Dans certains cas, les groupes pourront réserver en dehors de l’horaire régulier. Le départ se fait par groupe de quatre personnes.