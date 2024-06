Andrew Ranger remporte sa première victoire à l'Autodrome Chaudière

Andrew Ranger, triple champion de la série NASCAR Canada, a remporté sa première victoire de 2024 ce samedi 1er juin, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, après une fin haute en action avec son coéquipier Kevin Lacroix.

Ranger, qui n'avait pas remporté de victoires en 2023, a réussi à dépasser Lacroix avec 10 tours à faire et à le maintenir en arrière jusqu’au drapeau à damier.

Andrew Ranger s’est élancé de la 9e position au volant de la Chevrolet #27 GM Paillé, mais il s'est rapidement hissé parmi les cinq premiers, où il est resté la majorité de la course.

« Je veux remercier mon équipe. Ce fut une journée formidable. Nous savions que nous étions rapides ici. Nous n'avons pas démarré la course llà où nous le souhaitions, mais dans les 150 derniers tours, nous savions que nous étions rapides, et j'ai pu rattraper les voitures devant », a-t-il expliqué.

« Lorsque nous avons pris de nouveaux pneus lors de la pause, j'ai su que je pouvais rattraper mon retard. Je devais pousser fort pendant les 50 derniers tours, mais nous y sommes parvenus. À 15 tours du drapeau à damier, j'étais un peu nerveux, mais nous avons finalement remporté la victoire ici à Vallée-Jonction, devant mes partenaires et mon équipe. Je suis donc très heureux de cette victoire. »

Lacroix, qui a mené 160 tours et qui a remporté le titre de meneur de la course Freshstone Rolleez Midway, est arrivé en deuxième position.

« Je n'ai pas gagné, mais l'équipe a gagné avec un doublé » a déclaré Lacroix, alors que lui et Ranger évoluent dans la même équipe. «Nous nous sommes amusés, c'est encourageant après la course difficile que nous avons eue au Canadian Tire Motorsport Park. Ça regarde bien pour le reste de l'année.»

Marc-Antoine Camirand est arrivé troisième au volant de la Chevrolet #96 GM Paillé après avoir mené les 125 premiers tours. Camirand, qui a été le plus rapide lors des essais et des qualifications, est monté sur son deuxième podium de la saison.

« Je suis heureux de cette troisième position car nous avons tout donné, » a affirmé Camirand. « J'ai beaucoup poussé dans la deuxième partie de la course pour aller chercher Kevin (Lacroix). La voiture était très rapide après l’arrêt de mi-course. Nous avons terminé 3e, une bonne place compte tenu des circonstances, et nous occupons la tête du championnat. Un bon testament pour GM Paillé. Maintenant, nous allons nous concentrer sur Terre-Neuve et essayer d'être constants dans les résultats. »

Louis-Philippe Dumoulin, au volant de la Dodge WeatherTech/Bellemare/Omnifab no 47, a terminé quatrième, suivi de Donald Theetge, au volant de la Chevrolet #80 Groupe Theetge/Vulcain, qui a conclu le Top 5.

D.J. Kennington aux commandes de sa Dodge #17 Castrol Edge/CIM Metals/Brimstone Games a terminé sixième, tandis que l’ontarien Jason Hathaway sur la Chevrolet #3 Weiser/ASSA ABLOY/Leland a terminé septième.

La Chevrolet #92 ReCap Cherry/K-Fibre Optic de Dexter Stacey termine au 8e rang. Simon Dion-Viens, au volant de la Dodge #37 Duclos Chrysler/Pieces d'Auto Alain Cote Dodge, était neuvième lors de son premier départ de la saison, et Jean-Philippe Bergeron complétait le Top 10 au volant de sa Ford #1 Prolon Controls/J.C. Perrault/ERacer Sports.

Alex Guénette, effectuait également un retour dans la série à bord de la Chevrolet #39 Casino Grand Royal Wôlinak/DLGL. Il est parti en 4e position mais a dû rentrer aux paddocks au 20e tour en raison d’une crevaison. Il a donc terminé l’épreuve avec plusieurs tours de retard.

La recrue Will Larue, au volant de la Chevrolet #45 Larue Industrial Snow Blowers, a pris le départ en 7e position de sa première course de la série NASCAR Canad. Toutefois, il a été contraint d’abandonner en raison de problèmes de direction assistée.

« J'étais satisfait de la rapidité de la voiture », a déclaré Larue. « Malheureusement, nous avons eu un ennuie mécanique et nous n'avions plus de direction assistée. Parfois, c'est juste de la malchance.»

Des problèmes de moteur ont affligé le héros local Raphaël Lessard toute la journée. Le pilote de la Dodge #48 Larue/XPN World a du changer son moteur après les essais, puis il a signé le 12e chrono lors des qualifications. Cependant, il a de nouveau souffert de problèmes de moteur au 117e tour et a été contraint de se retirer de la course.

« C'est terrible. Je déteste ça pour mon équipe », a déclaré Lessard. « Ils ont travaillé très fort au cours des dernières semaines pour préparer cette voiture.»

La série NASCAR Canada a deux semaines de congé avant de se rendre à Terre-Neuve et à l'Eastbound International Speedway le 22 juin.