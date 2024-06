Un podium inattendu pour Chloé Grondin

Plusieurs centaines de véhicules antiques et d'autres plus récents ont pris possession sur l'Île Ronde de Beauceville, ce dimanche 2 juin, dans le cadre du 14e Rassemblement de la Chaudière. EnBeauce.com était sur place durant la matinée afin de prendre quelques clichés de ces voitures impressionnantes et historiques. Il est par ailleurs ...