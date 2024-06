Le Festival sportif de Sainte-Marie commence aujourd'hui

Le Festival sportif de Sainte-Marie réunissant environ 7 500 athlètes de Chaudière-Appalaches et des citoyens de toute la région commence ce jeudi et durera toute la fin de semaine.

Une riche programmation en sports et spectacles sera présentée à la polyvalente Benoît-Vachon et au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Jeudi 6 juin

Dès 13 h, les sportifs du volet secondaire seront à l'oeuvre sur le site principal. Le soir il y aura un 5 à 7 sportif de type Tailgate suivi d'une soirée musicale avec Phil Lauzon.

Vendredi 7 juin

C'est le volet primaire qui profitera de cette journée au Centre Caztel. Plusieurs sports seront présentés le soir, notamment de la balle donnée et du beach-volley. La journée se conclura de nouveau avec un 5 à 7 festif et une soirée musicale présentée par The Party Guests, le Tone Call et pour finir avec DJ Peakafeller & Zelektro Gang.

Samedi 8 juin

Les hostilités commenceront à 8 h le matin avec de nombreux sports (balle donnée, basketball, soccer, tennis, etc). Il y aura également une course à pied le matin avec des parcours de 8, 5 et 2 km. Le soir c'est Ti-Jul le Chansonnier qui montera sur la scène du Festival Sportif, suivi du groupe April Hate et d'Irock.

Dimanche 9 juin

Plusieurs sports se tiendront encore durant cette dernière journée ainsi qu'une randonnée de vélo allant de 27 à 95,3 km.

Le détail de la programmation est disponible ici.