Stéphane Poulin revient derrière le banc

La retraite du vétéran entraîneur, Stéphane Poulin, aura été de bien courte durée puisqu'il vient d'être nommé entraîneur-chef des Bulldogs de Beauce-Centre, de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches.

« Comme on dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée! », a-t-il écrit sur sa page Facebook personnelle, après avoir accepté de prendre la barre de cette équipe, qui a présenté la saison dernière une fiche de 10 victoires, 15 défaites et un match nul. « C'est un club avec un très beau potentiel », a-t-il dit lorsque joint dimanche par EnBeauce.com.

Poulin, qui va entamer ainsi sa 18e saison avec une équipe junior, venait de quitter la barre du Perfection Auto Beauce-Etchemin (Junior A) après trois belles années de succès, dont la dernière en remportant ce printemps le championnat de ligue.

« J’avais dit à l’organisation de Saint-Prosper que je leur donnerais trois ans et que je laisserais la place par la suite. Avec trois finales et un championnat, j’avais fait le tour. Comme toutes les équipes avaient leurs hommes en place, je me suis dit je tire la "plug"; j’en ai assez fait. Quand un poste s’est ouvert à Saint-Joseph, Mario (Mathieu) est venu souffler sur la braise et le désir de relever le défi a été plus fort que moi. Les Bulldogs ont une bonne équipe, il faut juste peaufiner le tout. C’est là mon défi », a signalé le nouvel entraîneur-chef qui devra se trouver des adjoints puisque l'équipe avait quitté complètement il y a quelques semaines.

La Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches comprend dix équipes, dont deux formations en Beauce. Outre les Bulldogs, on retrouve les Beaucerons de Sainte-Marie.