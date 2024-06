Dernier droit pour s'inscrire au 4e Triathlon Abénaquis

Les inscriptions se terminent le 25 juin pour le 4e Triathlon Abénaquis, qui se déroulera à Sainte-Aurélie le samedi 29 juin.

Les différentes distances proposées seront le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe, le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3 km de vélo et un kilomètre de course) et une nouveauté cette année, le Triathlon découverte (350 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course).

L'inscription s'effectue sur le site web de l'évènement. Toutes les informations nécessaires y sont disponibles.