Autodrome Chaudière: une programmation riche cette fin de semaine

Une fin de semaine de stock car va avoir lieu à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. En effet, les classes locales seront à l’honneur ce samedi.

Plusieurs divisions prendront d'assaut la piste de l’Autodrome Chaudière dès 16 h.

Nascar Truck Kenny U-Pull

Quatorze pilotes ont manifesté leur intérêt pour prendre part à la finale de 100 tours. Le classement général place Martin Bisson no.19 en tête avec 6 points en avance sur William Roberge no.83. En troisième position, on retrouve la jeune recrue, Chloé Grondin no.32 mais cette dernière est talonnée de près par Jimmy Gagné no.4.

Nascar Sport Compact Développement Desbiens Fer et Métaux

C’est une finale de 40 tours qui attend cette division samedi prochain. Dale Côté no.59 détient une bonne avance sur ses plus proches concurrents, saura-t-il la conserver? Déjà 21 pilotes ont confirmé leur présence pour prendre part à cette épreuve. Cette division qui permet de voir émerger de nombreux jeunes talents prometteurs, saura vous garder captiver avec leur carcount impressionnant.

Nascar Sport Compact Senior Mac Construction

Du côté de la division Sénior, ce sont à ce jour, 11 pilotes qui ont confirmé leur intentions quant à la finale de 50 tours. Au classement général, c’est Bobby Bureau no.28 qui est en tête avec une fine avance de 3 points sur Maude Sylvain no.12. Certains pilotes de l’an dernier viendront participer, pour une première fois cette saison, à l’épreuve de 50 tours.

Nascar Vintage Excavation A.D. Roy

Un magnifique contingent de plus de 14 bolides est attendu samedi pour prendre part à la finale de 50 tours. Cette division ne laisse personne indifférente, de par leur allure, leur son et la fougue derrière le volant! Au classement actuel, c’est Maxime Gagné au volant de la Cadillac 1936 qui est en tête mais suivi non loin par Claude Goupil no.71 au volant de sa Camaro 1968 et par Alexandre Tessier no.34 au volant de Cougar 1970.

Légendes modifiées Mac Rod Shop

Ce sera la 2e épreuve du Championnat 400 Mac Rod qui réunit les tracés de l’Autodrome Montmagny et de l’Autodrome Vallée-Jonction. Pour l’occasion, c’est une vingtaine de pilotes qui ont confirmé leur présence et qui prendront part à une finale de 100 tours.

Le lendemain, dimanche le 23 juin, le tant attendu LANGIS CARON 150 avec ses pilotes ACT LMS Qc, envahiront le bitume de l’Autodrome Chaudière.

ACT LMS Québec XPN World

Alex Labbé a confirmé sa présence pour dimanche. Suite au dernier programme qui s’est déroulé à l’Autodrome Montmagny, nul doute que les Trépanier, Côté, Lauzier, Labbé, Roussin etc tenteront d’accéder au podium.

Cette journée sera également dédiée à l’hommage à Jos Garage (Marc Perreault) décédé subitement cette année. Les Nascar Vintage seront à l’honneur dimanche avec une finale de 43 tours.

En plus de ces deniers, les Nascar Truck et les Nascar Sport Compact Développement et Sénior, seront également de la partie.