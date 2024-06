Championnats canadiens de cyclisme: bilan des deux premiers jours

L’équipe du Québec de cyclisme sur route du côté de Saint-Georges dresse un bilan très positif concernant les deux premières journées des Championnats canadiens.

Jour 1 - Contre la montre

Vingt-neuf coureurs Québécois.es ont eu l’opportunité de revêtir le chandail fleurdelisé afin de prendre part à la première course des Championnats canadiens. Moins d’une semaine après la fin du Tour de Beauce, c’est à nouveau du côté de Saint-Georges qu’ont lieu les hostilités de ces épreuves nationales.

Cette première journée de compétition des Championnats canadiens de cyclisme sur route a été marquée par le contre-la-montre. C’est sous un temps nuageux que les coureurs ont pris le départ vendredi matin.

Le parcours proposé était technique, avec un premier virage serré et un enchainement de deux montées. La suite du parcours s’est déroulée sur des routes abîmées, comprenant fissures et trous rendant ainsi le risque de crevaisons élevé.

Plusieurs Québécois.e.s ont réussi à s’illustrer sur ce tracé. Du côté des para athlètes, Benoît Cloutier-Lalumière (B) et son pilote Jean-Michel Lachance se sont emparé du titre canadien dans la catégorie tandem homme, devant Matthieu Croteau-Daigle et son pilote Olivier De La Durantaye. Dans la catégorie C-5 ET C-3 Homme, Piotr (Pierre) Czyzowicz est monté sur la troisième marche du podium. Charles Moreau (H3) et Louis-Albert Corriveau-Jolin (T2) ont tous les deux terminé deuxième dans leurs catégories respectives.

Chez les U17 homme, Zachari Moreau s’est emparé de la médaille d’argent.

Quant aux juniors femme, c’est Florence St-Onge qui a réalisé la meilleure performance parmi les Québécoises en lice. Elle a terminé en troisième position.

Carl Truffer a réalisé l’une des meilleures performances québécoises de la première journée, en devenant le nouveau champion canadien du contre-la-montre dans la catégorie junior homme.

Autres performances hors athlètes de l’équipe du Québec

Élodie Malois (catégorie U17 femme), athlète en vélo de montagne a conclu le premier contre-la-montre de sa carrière en deuxième position, tout juste derrière l’ontarienne Elly Moores.

Dans la catégorie élite femme, Olivia Baril est elle aussi montée sur la deuxième marche du podium. Toujours chez les élites, mais du côté des hommes cette fois-ci c’est le coureur de l’équipe Israel Premier Tech Academy, Pier-André Côté qui s’est emparé du titre canadien.

Jour 2 - Course sur route

Samedi, les coureurs de l’équipe du Québec des catégories U23 homme, junior femme, U17 femme et élite homme ont pris part à la course sur route à l’occasion de la deuxième journée des Championnats canadiens.

Les meilleures performances de l’équipe du Québec lors de la journée d’hier reviennent aux filles. En effet, chez les U17, Sandrine Veilleux a conclu la course et troisième position au terme d’un parcours de 85,93 km. Dans la catégorie junior femme, la cycliste de la formation Watersley R&D road, Naomie Julien a terminé vice-championne canadienne de l’épreuve.

Dans la catégorie U23 homme, la course a été plus compliquée pour les coureurs de l’équipe du Québec. Clovis Roy et Dérénik Beauregard, n’ont pas franchi la ligne d’arrivée. Joël Plamondon a travaillé dur pour être dans l’échappée. Il a finalement conclu l’épreuve en septième position.

Les catégories U23 femme, junior homme, U17 homme et paracyclisme sont en train de prendre part à la course sur route, ce dimanche 23 juin 2024.

Autres performances hors athlètes de l’équipe du Québec

La belle image du jour, c’est la fin de course de Michael Woods et Pier-André Côté, dans la catégorie élite homme qui sont arrivés bras dessus, bras dessous pour franchir la ligne finale respectivement en première et deuxième position.

Dans la catégorie U23, le podium était constitué à 100% de coureurs québécois. Quentin Cowan s’est emparé du titre canadien. Jérôme Gauthier et Léonard Peloquin terminent tout juste derrière, deuxième et troisième de cette course à haute intensité.