Plus de 300 sportifs présents à la 4e édition du Triathlon Abénakis

Plusieurs centaines de sportifs étaient présents, ce samedi 29 juin, à Saint-Aurélie, dans le cadre de la 4e édition du Triathlon Abénakis. EnBeauce.com était sur la ligne d'arrivée pour réaliser quelques clichés.

Alexandre Paré, de Saint-Joseph et Marie-Pier Brochu, de Saint-Prosper remportent la première place dans leur catégorie respective.

Pour rappel, les différentes distances proposées étaient le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe, le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3 km de vélo et un kilomètre de course) et le Triathlon découverte (350 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course).

Au total, 72 hommes, 39 femmes et 46 équipes (137 personnes) ont participé aux trois grandes courses. Pour la suite, 11 personnes ont couru dans le volet découverte et 52 enfants pour la relève. À noter qu'en raison des conditions météorologiques difficiles, la nage des enfants n'a pas pu avoir lieu. Près de 90 bénévoles étaient présents pour l'organisation de l'événement.

Voici les podiums dans les trois catégories principales :

Hommes :

1 - Alexandre Paré (01:08:48)

2 - Charles-Antoine Boilard (01:08:58)

3 - Daren Bolduc (01:09:34)

Femmes :

1 - Marie-Pier Brochu (01:14:39)

2 - Élodie Boudreau (01:20:04)

3 - Aurélie Theriault Brillon (01:22:13)

Équipes :

1 - Les Poilus (01:07:18)

2 - Team de Feu (01:17:45)

3 - Les Poulin de la Merisiere (01:18:21)