Performance historique pour la golfeuse Josée Doyon

Par une journée brumeuse sur le parcours Heathlands du TPC Toronto à Osprey Valley, la Beauceronne Josée Doyon a réussi, mercredi, le meilleur pointage de toutes les joueuses du championnat avec une carte de 65, pour prendre une avance de trois coups au Championnat féminin ORORO de la PGA du Canada.

La native de Saint-Georges-de-Beauce a réussi un premier neuf sans erreur, comprenant quatre oiselets, avant de commettre un bogey au 10e trou. Elle a rapidement récupéré ce coup au 12e trou et a réalisé trois autres oiselets sur le chemin du retour, établissant ainsi un nouveau record de parcours pour les femmes de Heathlands.

« Tout s'est bien passé aujourd'hui, j'ai atteint beaucoup d’allées et de verts, a déclaré Doyon à l'issue de la ronde. Le plus difficile ici est de choisir une bonne cible. Une fois que vous avez choisi une cible, vous devez vraiment vous concentrer dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres à viser. Heureusement, je n'ai été dans la fétuque qu'une seule fois et j'ai pu récupérer et sauver la normale. »

La golfeuse s'est présentée à l'événement en grande forme, ayant remporté le volet professionnel du deuxième événement de la série She Plays Golf (Glencoe Invitational), le mois dernier avec des pointages de 66-71-74.

Bien qu'elle ait terminé première parmi les professionnelles au Glencoe Invitational, Josée Doyon s'est retrouvée troisième au classement général. Elle est donc toujours à la recherche de l'exemption convoitée pour l'Open féminin CPKC, qui est remise aux deux meilleures joueuses de chaque événement de la série She Plays Golf, qui n'ont pas déjà été exemptées.

» Ce serait formidable et une excellente occasion de participer à un tournoi du circuit de la LPGA. Je travaille très dur chaque jour pour avoir ma chance et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venue jouer cette semaine, pour essayer de garantir ma place à l'Open féminin CPKC » a déclaré l'athlète beauceronne.

Source: Infolettre Golf Québec/PGA of Canada