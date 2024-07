Dekhockey: de jeunes Beaucerons reviennent des United World Games en Autriche

Deux vedettes locales étaient au Championnat junior organisé par DekHockey Saint-Georges ce dimanche, Axelle-Cléa Poulin et Mikael Dupuis.

Les deux adolescents ont eu la chance de participer aux United World Games du 20 au 23 juin dernier à Klagenfurt en Autriche. Le frère d’Axelle-Cléa, Sam-Félix, a également vécu cette expérience.

Mikael Dupuis a 14 ans et joue au dekhockey depuis l’âge de cinq ans. Il joue également au hockey en atome AAA élite. Cette compétition en Autriche a été la meilleure expérience de sa vie, selon lui. Pendant 11 jours, il a passé plusieurs jours à découvrir le pays et trois à jouer avec son équipe en U15. « Ça s’est très bien passé, on a gagné toutes nos parties, on en a fait six », a-t-il mentionné à EnBeauce.com.

Ainsi, son équipe a remporté le championnat dans sa catégorie. D’ailleurs, Mikael est fier d’expliquer que sur les cinq catégories de la compétition, quatre ont été gagnées par des équipes du Québec. « On peut dire qu’on est bon! »

Pour en arriver-là, il s’est d’abord inscrit au camp de sélection, puis il a été choisi pour participer au camp suivant qui réunissait les meilleurs. Enfin, il a reçu l’appel crucial alors qu’il était justement au Dekhockey en train de s'entraîner. « J’étais vraiment heureux, C’était incroyable », se souvient-il.

Plus tard, le jeune homme vise la ligue professionnelle de dekhockey. « C’est sûr que moi j’aimerais aller le plus loin possible au dek. »

De son côté, ce fut plutôt une expérience inattendue pour Axelle-Cléa. La jeune fille âgée de 13 ans est très sportive, parmi ces nombreuses activités, elle joue au dekhockey depuis quatre années environ.

Elle s’est inscrite au camp pour les championnats du monde seulement pour s’essayer. Son frère y participait également. Finalement, ils ont tous les deux été retenus en U17, chacun dans une équipe. « C’était une belle expérience pour nous deux », a-t-elle confié à EnBeauce.com. « C’était vraiment trippant d’affronter plusieurs pays qu’on ne connaissait pas. »

Dans cette catégorie, les adversaires étaient souvent plus âgées qu’elle. « Au début j’étais un peu stressée de voir le calibre, mais finalement ça s’est bien passé. J’ai pris de la confiance et ça a bien été. »

Désormais, elle souhaite continuer ce sport encore longtemps.