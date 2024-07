Saint-Elzéar inaugure les nouvelles installations du Mont Cosmos

La Municipalité de Saint-Elzéar avait lancé, ce vendredi 12 juillet, un appel à la population afin de présenter les nouvelles installations du Mont Cosmos. Au total, près de 207 000 $ ont été investis afin de proposer de meilleurs aménagements pour les familles.

En ce sens, des jeux pour enfants ont été ajoutés à l'arrière de l'observatoire avec deux belvédères pour pouvoir profiter de la vue sur le Mont Radar ou le village. Les sentiers ont également été complètement moderniser afin de faciliter les randonnées sur le secteur.

« Au niveau des nouvelles installations, on retrouve deux belvédères mais aussi des ponts dans les sentiers afin de respecter les milieux humides tout en favoriser l'accès des visiteurs. On a une tour d'observation, des aires de repos et ont a réalisé de l'éclaircissement afin d'avoir une meilleure vision », a complété Carl Marcoux, maire de Saint-Elzéar.

« Ici, c'est gratuit, donc on invite les gens à venir en profiter. La seule chose qu'on demande, c'est de respecter les lieux et l'environnement », a-t-il ajouté avant de remercier les bénévoles, son équipes et les gens de l'Université Laval qui ont supporté le projet.

En haut de la montagne, il est aussi possible de profiter de l'observatoire du Mont Cosmos afin d'admirer le ciel, lorsque le temps le permet. L'équipe de bénévole de la Corporation du Mont Cosmos, a désormais un nouveau télescope permettant d'en voir un peu plus et invite une fois par mois les visiteurs pour partager leur passion de l'astronomie.

L'Université Laval a annoncé des investissements de près de 200 000 $ qui permettront de changer de dôme dès l'année prochaine et de rendre le télescope accessible à distance pour les étudiants.

De son côté, le Municipalité a entièrement changé l'éclairage du village à lumière DEL, éliminant ainsi plus de pollution lumineuse pour favoriser l'observation du ciel au Mont Cosmos.