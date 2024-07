Alex Labbé remporte la course la plus longue de la saison

Alex Labbé, figure bien connue du monde du stock-car au Québec, a réalisé une performance exceptionnelle samedi dernier, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, en remportant la course la plus longue de la saison 2024 en ACT LMS Québec XPN World.

C’était sa première participation cette saison, lui qui alterne entre les courses NASCAR aux États-Unis, et celles de la Série canadienne de la même organisation. Au volant de la voiture 21L, Labbé s’est imposé dès le début de la journée avec une victoire en qualification.

Cette finale de 337 tours, courue en trois segments, permettait à un pilote de remporter la victoire selon le cumulatif des points amassés tout au long de la soirée. Labbé a réussi à s’imposer malgré le fait qu’il n’a pas remporté une seule étape de cette finale. Sa constance en piste lui a permis de compléter tous les segments de cette course en 7e, 3e et 2e place, le plaçant ainsi en tête du groupe de 25 pilotes inscrits pour l’occasion.

Pour la première fois cette saison, le Joselois Raphaël Lessard a été exclu du podium. Il semblait pourtant flirter avec une possible victoire avant d’être contraint de rentrer aux puits après que sa voiture ait été endommagée par un débris laissé sur la piste par la voiture d’un autre compétiteur. À ce moment-là, Lessard était en tête et il ne restait que 25 tours à compléter. Les dommages étant importants, il n’a pas été en mesure de retrouver son rythme d’avant son arrêt par la suite. Malgré cette malchance, il a terminé sa soirée de courses au 4e rang, protégeant ainsi sa première place au championnat des pilotes.

Maxime Gauvreau, de l’équipe ayotteauto.ca, a terminé ce marathon en 2e place, devant Jeff Côté de Beauceville dans la voiture #51. Jeff Côté est le seul pilote présent sur le podium à avoir remporté un segment, le troisième. Sa soirée aurait pu tourner au cauchemar en milieu de programme lorsqu’il a été impliqué, bien malgré lui, dans un incident. La voiture de Côté a percuté celle de Simon Roussin, immobilisée sur le circuit après un accrochage. Heureusement, la manœuvre effectuée par Côté lui a permis de limiter les dégâts et de revenir en piste. Les amateurs se doutaient bien que le pilote beauceron allait réussir un coup de maître dans cette saison en dents de scie. C’est exactement ce qui est arrivé dans le dernier segment, où il a dominé ses adversaires en menant 120 des 137 tours restants.

Maxime Gauvreau a, quant à lui, joué de stratégie, évitant les pièges et profitant de chaque occasion pour gagner des positions. Il a ainsi pu effectuer deux belles remontées, se hissant sur la 2e marche du podium sur une piste où il semble très à l’aise.

Patrick Laperle complète le top 5 de cette finale devant Zachary Fauteux, qui a de loin connu sa meilleure sortie de la saison. Cette performance lui permet de grimper de cinq places au classement général. Lui et Laperle ont tout tenté pour suivre la cadence imposée par les meneurs, mais sans succès, tant le niveau de compétition était élevé. Laperle a connu une bonne soirée et il a démontré une fois de plus qu’il connaît la recette pour revenir hanter les meneurs actuels au championnat.

Parmi les pilotes à s’être illustrés, on compte Alexandre Tardif, qui a remporté le premier segment de 100 tours. Il a été imité par Michael Lavoie lors de la deuxième vague. En début de programme, ce sont Pier-Luc Labbé, William Larue et Raphaël Lessard qui ont remporté les trois courses de qualification. Le Groupe Bégin 337 a connu neuf changements de meneurs réalisés par sept pilotes différents : Alexandre Tardif, Raphaël Lessard, Karl Allard, Louis-Philippe Lauzier, Michael Lavoie, Carl Poulin et enfin Jeff Côté, qui a été le plus dominant avec 120 tours menés sur 137 dans le dernier segment de la soirée.

Malgré un bris mécanique, William Larue a réussi à cumuler suffisamment de points pour s’emparer de la seconde place au classement général devant Patrick Cliche. Le grand gagnant à ce chapitre est Jeff Côté, qui passe de la 7e à la 5e position. Vincent Rivard tient bon en tête du championnat des recrues dans la voiture #69 aux couleurs de Home Hardware de Charlesbourg et Pavage Écoflex de Québec. Dany Trépanier a cumulé 13 points de plus que Cliche lors de cette sortie, réduisant l'écart entre eux à un seul point dans la lutte pour la 3e place.

À la suite du programme du 13 juillet, l’équipe de Félix Gratton #6QC a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté la réglementation concernant l’installation et l’identification sécuritaires des poids en plomb installés sur la voiture. La nature de la sanction sera communiquée aux autres équipes de la série dans le cadre de la prochaine réunion des pilotes.

Les pilotes de la Série ACT LMS Québec participeront le samedi 20 juillet au CAN-AM 200. Il s’agira de la deuxième et dernière confrontation entre les pilotes du Québec et ceux de la série américaine American Canadian Tour. L’horaire de la journée est disponible sur la page Facebook de l’Autodrome Montmagny et sur celle de la Série ACT LMS Québec. L’enjeu de cette course est une bourse de 10 000$ U.S. qui seront remis à l’équipe gagnante de cette course de 200 tours.