C'est le Festi-Démol de Saint-Victor aujourd'hui

Le club de hockey Cool FM sera bel et bien actif pour sa prochaine saison dans la Ligue nord-américaine de hockey et disputera ses matchs locaux à l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que vient d'annoncer la direction de l'équipe par voie de communiqué de presse. Rappelons que le conflit de travail qui ...