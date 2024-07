Les divisions locales de Nascar étaient à l'honneur samedi

Les pilotes des divisions locales de courses automobiles Nascar se sont élancés samedi sur la piste de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

D'abord pour le Nascar Truck, alors que près d’un mois s’était écoulé depuis leur dernière présence sur le tracé beauceron. Mélange d’excitation, d’impatience, d’indiscipline ou de témérité, nul le sait mais il fallait être sur place pour voir.

Pour l’occasion, les 12 camionnettes ont été divisées en deux séances de qualification. La première fût l’affaire de Jérémy Bergeron (No 81), et la seconde fût remportée par Johnny Vachon (No 11). Lors de la finale de 100 tours, Bergeron et Vachon ont donné le rythme au peloton pour lancer le départ de la compétition. Cette dernière fût teintée d’un nombre impressionnant de drapeaux jaunes, surtout dans la deuxième moitié de la course.

Tout de même, les spectateurs ont assisté à une chaude lutte pour la première place entre Anthony Lessard (No 192) et Jérémy Bergeron et à une belle rivalité entre William Roberge (No 83) et Jimmy Gagné (No 4). C’est finalement, Lessard qui est monté sur la plus haute marche du podium. Jérémy Bergeron a atteint la 2e marche, suivi de Jimmy Gagné. Le top 5 est clôturé par William Roberge et Pier-Luc Gosselin (No 22). Notons la présence de la jeune recrue Chloé Grondin (No 32) qui a eu maille à partir avec les compétiteurs, mais qui a terminé sa course avec une belle 6e place.

Nascar Vintage

Ce sont douze rutilants bolides qui se sont présentés à la journée de course. Déjà en séance de pratique, Alexandre Tessier (No 34) au volant de sa Cougar 70, détenait les meilleurs temps en piste. Malheureusement, il a dû abandonner son volant, lui qui avait devant lui une journée fort prometteuse, étant victime d’un bris mécanique à la fin de sa qualification. Pour les deux qualifications, Maxime Bernard (No 35), et Maxime Gagné (No 43), au volant de la Coupé Opéra 1936, ont été les vainqueurs.

Les dés étaient donc jetés pour la finale de 40 tours. Ce sont Maxime Bernard et Patrick Verner (No 77), qui lancèrent le départ. Une très belle rivalité entre les pilotes qui ont tout donné pour gagner des positions, et qui n’ont jamais lâché prise pour obtenir le premier rang.

Maxime Gagné et Claude Goupil (No 71) qui eux, partaient à l’arrière du peloton, ont travaillé de paire afin de de se hisser à la tête du peloton jusqu’au «yellow competition» qui est venu resserrer le peloton. Goupil, au volant de sa Camaro 68, a résisté aux assauts de Maxime Gagné. C’est lors de la dernière relance, au 37e tour, que Gagné a saisi l’opportunité de prendre les devants et remporter l'épreuve. Claude Goupil a terminé 2e suivi de Patrick Verner no. Le top 5 comprend Maxime Bernard et Martin Lacombe (No 33).

Nascar Sport Compact Senior

Ce sont onze pilotes qui se sont présentés dans cette catégorie pour prendre part à une finale de 40 tours. Ce fût le retour de certains habitués de la piste qui ont relevé le spectacle, samedi dernier.

Ils ont tout d’abord débuté avec les séances de pratique et c’est Bobby Bureau (No 28), qui détenait les meilleurs temps en piste. On comptait deux groupes distincts pour les qualifications. La première a été gagnée par Maude Sylvain (No 12), et la seconde par Bobby Bureau. À ce groupe, se sont joints trois pilotes Nascar Sport Compact Développement, soit Dale Côté (No 59), Félix St-Pierre (No 77), et Jérémy Poulin (No 18).

Le peloton s'est élancé avec à sa tête, Vincent Blouin (No 425) et Mathis Labbé (No 40) pour donner le rythme du départ. Rapidement, Labbé a pris les commandes de l’épreuve jusqu’au «yellow competition» mais il fût rattrapé par Dale Darveau (No 30) qui avait un bolide soudé au bitume de Vallée-Jonction. C’est lui qui a obtenu la première place, suivi de Maude Sylvain, Mathis Labbé, Dale Côté (qui était parti de la douzième position) et Bobby Bureau.

Nascar Sport Compact Développement

Une épreuve de 50 tours attendaient les pilotes de la relève et ils ont répondu présent avec un solide contingent de 20 voitures en piste.

Dale Côté (No 59) a repris là où il avait laissé la dernière fois en remportant son groupe de qualification. Dans le second, c’est Hémaël Vallières (No 33 ) qui s'enfuit avec la victoire.

Côté ne pouvant partir mieux qu’à la dixième position pour les finales cette saison, il profita de l’épreuve de 50 tours pour remonter le peloton. À l’arrière, ce fût une course assez relevée jumelant rivalité et la soif de gagner. C’est finalement, Côté qui a gagné suivi de Félix St-Pierre (No 77) au second rang et Sandrine Labbé (No 40) en 3e place. Le top 5 est complété par Jérémy Poulin (No 18) et de Elliot Labbé-Pelletier (No 110jr).