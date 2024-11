Les enfants seront à l’honneur à l'Autodrome Chaudière

Les enfants seront à l’honneur lorsque l’action reprendra, le samedi 10 août, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

En effet, la traditionnelle journée consacrée à la jeunesse, avec des activités et des tours de voitures, débutera dès 14 h 30 aux installations de la piste.

Ceci mettra la table pour tout un programme de courses, qui prendra le départ à 15 h 30. Un spectacle de feux d’artifice clôturera la journée

ACT LMS Québec

Déjà plusieurs confirmations de pilotes sont annoncées sur la page de la série ACT LMS Québec. Ce sera un programme haut en couleurs, d’autant plus que les pilotes auront certaines petites attentions pour la journée des enfants.

Le classement général désigne Raphaël Lessard (No 48) avec 79 points à l’avance sur son plus proche poursuivant, soit le pilote de la voiture No 44, Patrick Cliche. Au troisième rang, on retrouve William Larue (No 45) avec 372 points. Suivent Dany Trépanier (No 19), avec 364 points, Jeff Côté (No 51), qui cumule 350 points et Louis-Philippe Lauzier (No 72), avec un score de 344. Les aspirants au podium sont nombreux à ce titre et les surprises peuvent être envisageables. Finale de 150 tours.

Nascar Truck

Avec trois vainqueurs différents en quatre programmes, tout est possible pour les aspirants au titre de champion dans cette division. Le classement général place William Roberge (83) premier, avec seulement deux points d’avance sur Anthony Lessard (192) et Jérémy Bergeron (81). Ces derniers sont nez à nez au 2e rang. Au quatrième rang, Jimmy Gagné, au volant de sa camionnette No 4, suit avec seulement trois points de retard sur le 81 et le 192. Fiinale de 75 tours.

Nascar Vintage

Les enfants présents dans l’assistance resteront certainement imprégnés de ces magnifiques voitures sur l’ovale de Vallée-Jonction. Avec déjà une dizaine de pilotes confirmés, ils sauront surprendre l’assistance par la beauté inégalée de leur bolide.

Dans un championnat qui aura couronné trois pilotes différents à ce jour, tous auront les yeux rivés sur la première position de cette finale de 30 tours. En ce moment, c’est Maxime Gagné (43) qui est en tête du classement avec 161 points,, mais qui sera de nouveau pénalisé avec une autre pénalité de 0.5% sur son pourcentage à gauche, ayant un podium additionnel en poche. Claude Goupil (71) suit avec seulement 23 points de différence, et Patrick Verner (77) qui occupe le 3e rang.

Nascar Sport Compact Développement

Avec un fort contingent de pilotes en piste, plusieurs ont les yeux sur la victoire. Est-ce qu’un ou une pilote, mettra une pause aux séquences de victoires de la recrue, Dale Côté (59)? En tout cas, les équipes ne lésinent pas sur les efforts déployés en piste, et hors piste, afin de mettre leur voiture la plus compétitive possible. Ils feront tout en leur pouvoir afin d’aller chercher les grands honneurs d’une finale de 30 tours. Le championnat de cette division positionne confortablement Dale Côté, avec 30 points d’avance sur Sandrine Labbé (40). Au troisième rang, on retrouve Jérémy Poulin (18) avec 154 points. La jeune recrue Elliot Labbé-Pelletier (110 jr) et Francis Martel (19), sont à égalité au 4e rang avec 130 points. Félix St-Pierre (77) et Jacob Laliberté (38) n’ont sûrement pas dit leur dernier mot, eux qui peuvent fortement brouiller les pistes.