Raphaël Lessard portera les couleurs des Lions de Trois-Rivières en fin de semaine

Le pilote automobile beauceron Raphaël Lessard portera les couleurs des Lions de Trois-Rivières lors du Grand Prix de Trois-Rivières qui se déroulera cette fin de semaine.

Il pilotera la voiture No7 lors de l’épreuve reine du Grand Prix, la course de la série NASCAR Pinty’s, le bolide arborera les couleurs et le logo des Lions lors de l’épreuve du dimanche.

Rappelons que Raphaël Lessard a déjà un CV bien garni pour un pilote âgé de 23 ans seulement. Il est notamment devenu le 1er Québécois à remporter une épreuve d’une série Nationale de Nascar, en 2020, remportant le Love’s RV 250 Stop, sur le mythique Talladega Superspeedway.

Le Beauceron en sera à sa 4e participation en série NASCAR Pinty’s sur la piste du GP3R. Il a également participé à un total de 8 épreuves dans la série NASCAR Canada (Pinty’s) et 35 dans la série des camionnettes (NASCAR Craftsman Truck Series).

L’an passé, lors du GP3R, le pilote a participé à la course de NASCAR Canada, mais aussi à la course du Défi Urbain Chevrolet, s’il n’a pas terminé la course de NASCAR en raison d’un bris mécanique, le résultat a été complètement différent alors qu’il a remporté le Défi Urbain. Lessard tentera d’ailleurs de défendre son titre lors de cette épreuve alors qu’il y participera encore cette année.

Une fierté pour l'organisation

Lorsqu’il s’est porté acquéreur des Lions de Trois-Rivières, Jeff Dickerson a mentionné vouloir s’impliquer dans la communauté trifluvienne et renforcer ses liens avec le GP3R, cette annonce est donc un bon exemple de ce désir.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir Raphaël Lessard piloter la voiture No7 arborant les couleurs des Lions de Trois-Rivières lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Cette collaboration entre Spire Motorsports et les Lions de Trois-Rivières symbolise notre engagement à soutenir les talents locaux et à renforcer notre présence dans la communauté. Nous avons pleinement confiance en Raphaël et nous sommes convaincus qu'il saura représenter nos deux organisations avec brio sur la piste », a souligné Jeff Dickerson, propriétaire des Lions de Trois-Rivières et co-propriétaire de Spire Motorsports.

« Nous savions que l’arrivée du groupe Spire à la tête des Lions aiderait l’équipe à s’intégrer dans le tissu communautaire de Trois-Rivières. Cette association entre notre événement, les Lions et Raphaël Lessard, seul Québécois à avoir remporté une course d’une série nationale de NASCAR, le démontre bien. Les Lions nous permettent non seulement de voir Raphaël en piste, mais ils lui offrent en plus une voiture capable de gagner », a ajouté Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.