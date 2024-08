Activités estivales: Saint-Joseph-de-Beauce fait son bilan

Les activités sportives et récréatives estivales tirant à leur fin, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient de faire le bilan de la grande palette d’activités offertes durant la saison chaude.

Que ce soit au parc municipal, à proximité de la halte Desjardins, au parc des Générations, au plateau sportif situé sur le site de l’ancien aréna ou bien aux terrains sportifs près de l’école secondaire Veilleux, plusieurs Joselois se sont donné rendez-vous pour pratiquer leurs sports ou activités physiques préférés.

Quelques données de participation

• 230 jeunes, âgés de 5 à 12 ans, ont fréquenté le camp de jour;

• 195 jeunes, âgés de 3 à 15 ans étaient inscrits à la ligue récréative de soccer;

• 23 équipes clientèle 12-17 ans et 17 équipes clientèle adulte ont joué au volleyball;

• cinq équipes féminines et 61 jeunes, âgés de 5 à 15 ans, ont pratiqué le dekhockey;

• 12 équipes ont participé à la ligue de balle donnée adulte;

• Entre 40 et 60 personnes étaient présentes, chaque lundi et mercredi au Parc des Générations aux séances cardio-latino et aux cours de danse country LG.

Dans ce bilan, il faut aussi prendre en compte les jeunes sportifs du baseball mineur et du camp de hockey Évolution, les adeptes de vélo, les joueurs de tennis et de pétanque, ainsi que les multiples marcheurs croisés dans les différents quartiers de la ville.

Activités d'automne

Au Centre Frameco, ce sera le retour du patinage artistique et du patinage plus, du hockey mineur et du hockey plaisir, avec les différentes ligues scolaires et civiles. On retrouvera aussi les matchs des Bulldogs et du club Familiprix Saint-Joseph. De plus, des plages horaires d’activités libres ou événements spéciaux seront proposés aux citoyens tout au long de la saison. Dans la salle Desjardins, les séances de cardio-latino seront également offertes.

Au centre communautaire et au chalet municipal, on y retrouvera des séances de Vie active, le nouveau programme Santé active + et des cours de yoga. Le jeu de palets et pétanque-atout seront également au programme. Dans les gymnases des écoles, place au karaté ainsi qu’aux ligues sportives intérieures, incluant le pickleball.