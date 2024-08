Autodrome Chaudière: les classes locales seront en vedette samedi

Le tracé de l'Autodrome Chaudière sera envahi par les classes locales des divisions Nascar, ce samedi 24 août, à Vallée-Jonction.

D'abord, une dizaine de camionnette sont attendues pour prendre part à une finale de 100 tours. Par la même occasion, ce sera la conclusion du championnat des Trois Étoiles. En ce qui a trait au classement général de cette division, on retrouve en premier William Roberge (No 83), avec 122 points, suivi de très près par Anthony Lessard (No 192), qui compte 116 points.

Aussi, une quinzaine de bolides ont confirmé leur présence en Nascar Vintage pour prendre part à leur avant-dernière épreuve de la saison 2024. Ceux-ci seront en piste pour une finale de 40 tours. Au classement général, c’est Maxime Gagné (No 43) qui est en tête avec 193 points. Une chaude lutte est à prévoir pour les positions puisque Claude Goupil (71) et Patrick Verner (77) se battent actuellement pour le 2e rang avec seulement un point les séparant.

De même, les pilotes de la division Nascar Sport Compact Senior seront de retour en piste après un long congé, pour prendre part à une finale de 40 tours. Bobby Bureau (28) est toujours en tête du classement actuel avec 128 points mais Maude Sylvain (12) poursuit sa chasse au premier rang en le suivant avec 119 points.

Enfin, ce sera l'avant-dernier programme de course de la saison pour les pilotes de la division Nascar Sport Compact Développement avec une finale de 50 tours. Dans cette division, le classement général place confortablement en première place la jeune recrue, Dale Côté (59). Au 2e rang, on retrouve Sandrine Labbé (40) avec 205 points, poursuivie par Jérémy Poulin (18) avec 185 points.

Le début des courses est prévu à 16 h.