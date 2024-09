Les patrouilleurs à vélos du Québec réunis en Chaudière-Appalaches

Une centaine de patrouilleurs à vélo de partout au Québec ont eu l’occasion de découvrir les réseaux cyclables de la Chaudière-Appalaches en fin de semaine. Ils étaient réunis à Lévis pour le Rendez des patrouilleurs, organisé par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

Cet événement soulignait la fin de la saison estivale pour ces bénévoles qui jouent les rôles d’agents touristiques, de secouristes et de mécaniciens vélo sur les pistes de la province. «Notre association regroupe plus de 500 patrouilleurs dans la province. Ce grand rassemblement annuel permet à nos bénévoles de partager les meilleures pratiques d’intervention sur les réseaux cyclables tout en découvrant une région du Québec. Nous espérons que cette initiative suscitera des vocations dans la région pour créer une patrouille supplémentaire », a confié le président de l’association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ), David Lecointre.

Les quatre circuits proposés aux participants leur ont permis de découvrir les paysages de Bellechasse, de Lotbinière, de la Beauce et de la Ville de Lévis. « Vous avez tellement des belle pistes cyclables, c’est extraordinaire, vous avez des belles places à voir», a partagé Mathieu Tremblay-Fortin, un participant d’Alma.

Un service à développer dans la région

Pour le moment, l’ARCQ ne dénombre aucune patrouille à vélo officielle dans la région. L’URLS-CA, qui coordonne la Table vélo de la Chaudière-Appalaches, espère que l’événement incitera certains gestionnaires de réseaux cyclables à mettre en place ce service.

« Nous sommes convaincus de la valeur ajoutée de ces passionnés pour assurer la sécurité, mais également promouvoir les attraits touristiques et recueillir des informations sur l’état des parcours. Avec plus de 250 km de pistes cyclables, la Chaudière-Appalaches gagnerait à joindre le mouvement, déjà présent dans une dizaine de régions administratives », a partagé l’agente de développement en loisir à l’URLS-CA et organisatrice du rendez-vous, Laurence Blais.

L’URLS-CA est d’ailleurs ouverte à collaborer avec des organisations de la région afin de les accompagner dans l’implantation d’une patrouille reconnue.