Les Jeux du Canada 55+ prendront leur envol à Québec

C'est à compter de mardi que les Jeux du Canada 55+, qui sont organisés par le Réseau FADOQ (Fédération de l'âge d'or du Québec), prendront leur envol à Québec.

Du 27 au 30 août, plus de 2 200 athlètes provenant de partout au pays, ainsi que 600 accompagnateurs et accompagnatrices et une centaine de bénévoles, participeront aux disciplines et aux activités dans le cadre de ces jeux qui sont présentés pour la première fois au Québec.

L’ambassadeur de de cet événement est l’Olympien Pierre Harvey.

« La FADOQ a préparé des Jeux mémorables. Nous accueillerons en grand toutes les délégations pour ce grand rassemblement actif. Le plaisir sera au rendez-vous sur tous les plateaux », affirme la présidente du réseau, Gisèle Tassé-Goodman.

Les athlètes compétitionneront dans 20 disciplines, dont des sports d’été (athlétisme, balle donnée, natation, pickleball, tennis), des sports d’hiver (curling et hockey) et des activités intellectuellement stimulantes (bridge, crible, scrabble). Les Jeux se dérouleront dans plusieurs endroits de la Ville de Québec, dont à ExpoCité, au PEPS de l’Université Laval et au Centre de glaces Intact Assurance.

La première journée des Jeux se conclura avec la cérémonie d’ouverture, qui se déroulera à ExpoCité. Chaque délégation aura ses porte-drapeaux, comme aux Jeux olympiques. De nombreux dignitaires seront sur place, dont la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

En plus des compétitions et des cérémonies, de multiples activités seront offertes aux participants et participantes.

On évalue les retombées économiques de ces jeux à 2 millions $ pour la région de la Capitale Nationale.