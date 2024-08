Promutuel Assurance remet 400 000$ au Cégep Beauce-Appalaches

Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches a remis un chèque de 400 000$ au Cégep Beauce-Appalaches, devenant à nouveau un partenaire majeur de l'établissement collégial.

L'annonce a été faite ce lundi à la salle d’entraînement Promutuel Assurance du campus de Saint-Georges, devant plus d’une quarantaine de personnes dont notamment des étudiants-athlètes et des entraineurs.

Lors de l’annonce, la directrice générale du Cégep, Caroline Bouchard, a souligné l’importance de ce partenariat. « Il reflète la vision commune de Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches et du Cégep Beauce-Appalaches de favoriser l’épanouissement personnel et scolaire de nos étudiants et étudiantes. »

Avec cette entente, l’autocar Promutuel Assurance poursuivra sa route en transportant les athlètes Condors et les membres de la communauté étudiante lors des sorties pédagogiques.

De plus, une bourse d’études sera offerte par Promutuel à un membre de la communauté étudiante lors de la cérémonie de remise des diplômes le 23 novembre prochain.

Le trophée Engagement et leadership Promutuel sera également remis à l’athlète s’étant le plus démarqué·e par son engagement bénévole auprès de la communauté collégiale lors du Gala reconnaissance de fin d’année.

« Cet engagement démontre, une fois de plus, l’implication marquée de Promutuel Assurance dans notre milieu », a ajouté Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches. « Nous sommes très fiers de faire partie de la grande famille des Condors et du Cégep Beauce-Appalaches. Les aider à faire rayonner cette institution d’enseignement ainsi que ses étudiants-athlètes et étudiantes-athlètes aux quatre coins du Québec est un honneur de tous les instants. »

Pour l’institution d’enseignement, ce partenariat renforce les liens avec la communauté, générant ainsi des retombées positives et durables pour tous les partenaires impliqués. « Nous poursuivons notre mission de soutenir nos étudiants et étudiantes tout au long de leur parcours », a déclaré Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante. « C’est important d’offrir une formation d’enseignement supérieur ainsi que des services variés et de qualité à la communauté étudiante qui fréquente le Cégep, tout en participant au développement économique, culturel, sportif et social de la région. »