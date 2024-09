Hockey : les Condors terminent leur préparation avec une victoire et une défaite

Les joueurs de Jonathan Ferland rencontraient le Titan de Princeville ce jeudi 29 août avant de revenir à Beauceville, ce vendredi 30 août pour affronter l'Everest de la Côte-du-Sud, dans le cadre des deux derniers matchs de pré-saison.

Les Condors ont réussi à aller chercher une belle victoire 6 à 3 à Princeville avant de s'incliner le lendemain contre son rival, sur le score de 5 à 2.

Le jeudi soir, le premier but du match a été inscrit par Xavier Labbé à 11:47 de la première période, assisté par Jérémy Roy et Tristan Dussault. Quelques minutes plus tard, en avantage numérique, Alexis Gagné a doublé l’avance des Condors, toujours assisté par Roy.

En deuxième période, les Condors ont continué sur leur lancée avec un troisième but signé à nouveau par Alexis Gagné, cette fois assisté par Louis-Joseph Lagueux et Marc-Antoine Belzile. À 15:27, Jérémy Roy a marqué le quatrième but, également en avantage numérique, avec l’aide d’Étienne Tremblay-Mathieu.

Les Titans ont tenté de revenir dans le match avec un premier but de Dolhan Mongrain en fin de deuxième période et un deuxième but rapide de Dylan Ballabey-Vinet en début de troisième. Cependant, les Condors ont maintenu la pression. Tristan Dussault, bien assisté par Labbé et Roy, a marqué le cinquième but de l’équipe à 11:48, avant que Marc-Antoine Belzile ne scelle la victoire avec un dernier but en filet désert à 18:42.

Les Titans ont ajouté un troisième but à leur compteur à 18:22, signé Antoine Tourigny, mais cela n’aura pas suffi à renverser la situation.

Le lendemain, les Condors retrouvaient leurs rivaux de la ligue à l'aréna de Beauceville. Après un début prometteur, l’équipe a été rattrapée et surpassée par l’Everest, qui a pris le contrôle en deuxième période.

Les Condors ont ouvert la marque en fin de première période, grâce à un but de Mathys Lapointe à 18:18. Ils ont rapidement doublé leur avance en début de deuxième période avec un but de Xavier Labbé à 1:48. À ce moment-là, les Condors semblaient bien partis pour remporter ce match.

Cependant, l’Everest de la Côte-du-Sud a réagi en force, commençant par un but en avantage numérique à 5:51, suivi de l’égalisation à 8:30. La situation a ensuite basculé en faveur de l’Everest avec un troisième but signé par Mathieu Martel à 15:13, puis un quatrième de Dan Chrétien à 17:55, scellant ainsi la remontée.

En troisième période, l’Everest a continué de dominer en ajoutant un cinquième but à 12:32, mettant ainsi fin aux espoirs de retour des Condors.

Malgré un bon début de match, les Condors n’ont pas su maintenir leur avance, laissant l’Everest de la Côte-du-Sud prendre le dessus et s’imposer avec une victoire de 5-2.

Pour rappel, le premier match de la saison régulière des Condors est prévu ce vendredi 6 septembre à 19 h 30, alors que l'équipe sera du côté de Laval.