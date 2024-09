Football : les Dragons s'inclinent lourdement pour leur premier match

Les Dragons juvéniles ont débuté leur nouvelle saison, ce vendredi 30 août, sur les talons devant leurs partisans en s’inclinant 40-0 lors de leur match d’ouverture contre les Harfangs du Triolet.

Les Dragons ont reçu le ballon en levé de rideau, se présentant sur le terrain à leur propre ligne de quatre verges à la suite d’un excellent botté d’envoi des Harfangs. Incapable de faire avancer le ballon, les Dragons ont dû concéder le touché de sûreté dès la première séquence du match, mettant ainsi la table à un match difficile pour leur unité offensive.

L’unité défensive des Dragons a mieux fait lors de sa première séquence, réussissant à bloquer un botté de placement après avoir freiné l’offensive adverse à la ligne de 30 verges. Mais ce sera un rare moment de réjouissance pour les Dragons alors que les Harfangs ont enfilé 26 points en première demie. La défensive a tout de même réussi à causer un revirement en empêchant une tentative des Harfangs de gagner un premier jeu lors d’un 4e essai en fin de 2e quart.

Pour débuter le 3e quart, les unités spéciales des Dragons souhaitaient fouetter leurs troupes à l’aide d’un jeu truqué sur le botté d’envoi, tentative qui sera malheureusement ratée. Le reste du match fut l’affaire des Harfangs alors qu’ils ont ajouté 14 points au tableau indicateur, notamment grâce à une interception retournée pour le touché.

Pour ce premier match, l’unité offensive des Dragons s’est contentée de 40 verges par la voie des airs, dont 38 ont été récoltées par le porteur de ballon Nathan Laflamme. En défensive, on souligne, malgré la défaite, le travail de Benjamin Dallaire qui s’est démarqué avec 6 plaqués solos, 3 assistés, 1 sac du quart et 1 plaqué pour perte. Jacob Rochette a également fait reculer les chaîneurs avec 1 sac du quart et 1 plaqué pour perte.

« L’entrée en jeu a été difficile, il y a eu beaucoup d’erreurs d’exécution, mais nous avons pu voir quels joueurs ne baissent pas les bras dans une telle situation. Nous avons beaucoup de travail à faire, principalement à l’offensive. Maintenant c’est à nous de réagir de la bonne façon et de se relever pour se mettre au travail », a déclaré l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

Les Dragons tenteront de rebondir alors qu’ils visiteront les Commandeurs du Collège de Lévis ce vendredi 6 septembre à 14 h 30.