Samedi, c'est le Bacon Bowl à l'Autodrome Chaudière

Le Bacon Bowl 2024 se tiendra ce samedi 7 septembre à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, un événement incontournable pour les amateurs de courses de stock-car au Québec.

Pour le promoteur de la Série ACT LMS Québec XPN World, Howard Romanado, cette course permettra aux amateurs de vivre une expérience mémorable, notamment en raison des luttes actuelles au championnat, mais aussi, pour la qualité des installations de l’Autodrome Chaudière.

Cette année marque la 6e édition de cette course prestigieuse. Le dernier pilote à avoir remporté cette épreuve est Raphaël Lessard. Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a terminé en tête du peloton en 2022 et en 2023. Le tout premier Bacon Bowl, présenté en 2018, a été dominé par Jonathan Bouvrette. Patrick Laperle et Alexendre Tardif ont respectivement remporté les éditions 2019 et 2021 de cette épreuve annuelle. À ce jour, Laperle et Bouvrette ont annoncé leur présence pour samedi prochain.

Cette course représente une occasion en or pour les pilotes qui visent une belle fin de saison. Vétérans comme recrues y voient une opportunité de briller et de démontrer le savoir-faire des membres de leur équipe. En plus des points qui seront amassés dans la lutte au championnat, les équipes se disputeront une généreuse bourse de 10 000$ qui sera remise au gagnant. Ce sont près de 40 000$ au total qui seront en jeu, selon le nombre de voitures qui prendront le départ de la finale.

Une lutte intense à prévoir

Les points récoltés lors de cette course pourraient influencer significativement le classement général actuellement dominé par Raphaël Lessard de l’équipe Larue. Son coéquipier, William Larue, détient la seconde place alors que tout peut encore basculer. En effet, Jeff Côté de Beauceville n’est qu’à quatre points derrière lui. Avec deux victoires consécutives ces dernières semaines, Côté est en pleine ascension et nourrit de grands espoirs pour la suite de la saison. On se rappellera que Côté a aussi été le champion local LMS sur cette piste en 2022.

Des luttes se poursuivent également parmi les autres équipes actuellement classées parmi les dix premières au championnat. Dany Trépanier, un sérieux prétendant au podium, sera à surveiller de près. Son rival immédiat, Patrick Cliche, après quelques avaries, cherchera à rebondir et à reconquérir les précieuses places perdues au classement. Le pilote de la voiture 44QC Transit, bien qu’actuellement 4e, n’est qu’à un point de Cliche et reste un adversaire redoutable.

Dany Gariépy, quant à lui, mise sur son expérience et son caractère pour viser un 2e podium cette saison. D'autres réguliers de la série tels que Louis-Philippe Lauzier, Jonathan Desbiens, Carl Poulin et Simon Roussin, aspirent encore à leur premier podium de l’année. Alex Labbé sera également de la partie, fort de sa victoire au Groupe Bégin 337 en juillet. Michael Lavoie, qui est monté sur le podium en début de saison, sera lui aussi présent.

S’ajouteront à ce groupe des pilotes comme Maxime Gauvreau qui connaît du succès sur une base régulière en ACT LMS Québec. Vincent Rivard, toujours en tête du championnat des recrues, profitera de cette expérience afin de poursuivre son développement. Il voudra certainement s’imposer face à Félix Gratton, une autre recrue, qui est actuellement sur une bonne séquence. Karl Allard, qui fait un retour cette saison, sera derrière le volant de la voiture #7A.

Vitesse et stratégie

Cette épreuve de 300 tours demande une stratégie bien ficelée et une grande adaptabilité de la part des équipes. La gestion des pneus est cruciale. Chaque équipe doit préparer un bolide fiable et rapide pour espérer franchir la ligne d’arrivée parmi les meneurs. Bien que la patience soit de mise, il est néanmoins important pour les pilotes de tenter de demeurer dans le peloton de tête tout en préservant la mécanique et les pneus de la voiture afin de pouvoir attaquer au moment opportun ou de résister aux offensives des adversaires qui deviennent généralement plus intenses dans les 50 derniers tours de ce type de course où tout peut survenir.

Le programme principal débutera à 14 h 45. La finale de 300 tours sera présentée en deux segments de 150 tours, séparés par une pause de 15 minutes afin de permettre aux équipes de procéder à un changement de pneus et au ravitaillement en essence. Le Bacon Bowl est l’avant-dernier programme prévu à la saison régulière de la Série ACT LMS Québec 2024.