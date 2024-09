Une quatrième position pour le Drakkar de Beauce en Mauricie

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont entamé la saison de football en remportant une victoire éclatante de 34 – 7, ce dimanche 1er septembre, contre le Noir et Or du Cégep de Valleyfield. L’événement a été marqué par la présence de Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches et de Anne Vaillancourt, directrice générale ...