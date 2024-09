Une saison « catastrophique » à venir pour le Club de Patinage Artistique de Saint-Georges

Avec la grève des employés du service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges et la fermeture du Centre Sportif Lacroix-Dutil, certaines organisations sportives voient leur avenir menacé par le manque d'accès aux infrastructures sportives.

Si certaines, comme les Condors Hockey, le Cool FM et le hockey mineur ont réussi à trouver une nouvelle place à Beauceville, Sainte-Marie ou Saint-Joseph-de-Beauce, le Club de Patinage Artistique (CPA) de Saint-Georges n'en est pas là et lance un appel à l'aide.

« Si la grève ne se règle pas très rapidement, la saison va être catastrophique, a lancé Lyne Beaudoin, présidente du CPA de Saint-Georges. J'avais regardé pour aller dans les autres arénas autour de Saint-Georges, mais les heures sont très restreintes ».

À partir de la semaine prochaine, la CPA de Saint-Georges aura seulement un créneau de 16 h 30 à 17 h 50 les mardis et les mercredis à Saint-Éphrem. Le lundi, l'organisation sera à Saint-Prosper et le dimanche à Saint-Côme-Linière. Une situation très inconfortable pour les athlètes du club, qui ne pourront pas tous profiter de ces créneaux.

« Il faut être réaliste, les jeunes qui terminent l'école après 16 h à Saint-Georges pourront difficilement se rendre à Saint-Éphrem pour profiter de la pratique. Certains parents pourront le faire, mais on sait que ce n'est pas tout le monde. On est aussi presque certain de perdre des athlètes qui vont aller chercher ailleurs car la situation est trop compliquée », a expliqué la présidente.

Également, le programme Patinage Plus qui comptait plus de 130 adhérents l'année dernière, est directement menacé par la fermeture des glaces à Saint-Georges.

« Si ça n'ouvre pas, il n'y aura pas de saison pour les jeunes qui apprennent à patiner dans ce programme. Aussi, on devra rembourser intégralement les personnes ayant déjà payé leurs inscriptions. On va donc perdre notre relève qui partira ailleurs et la santé financière de l'organisation va directement être touchée », a regretté Lyne Beaudoin.

Cette année qui s'annonce très difficile, devait, au départ, être une fête, puisque le club va fêter ses 55 ans d'existence. « On est juste très déçu. Cette situation sera beaucoup plus dommageable que l'arrêt dû au COVID car on va perdre des personnes. On a juste hâte que ça se règle », a conclu la présidente.