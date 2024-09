Deux victoires des Chevaliers pour partir le bal

Les Chevaliers de Lévis ont commencé leur 28e saison en lion, avec deux victoires au cours de la fin de semaine.

Vendredi, l’équipe lévisienne était du côté de Jonquière alors qu’ils allaient affronter les Élites. C’est avec le retour de plusieurs vétérans au sein de sa formation que Pier-Luc Giguère allait travailler pour les 42 prochaines parties de saison régulière. Le natif Antoine Proulx fait un retour dans l’équipe de Chaudière-Appalaches et il se voit confier la cage pour entamer la saison. Du côté des Élites, c’est Marc-Olivier Pilote que Mathieu Duschene place dans le demi cercle bleu.

Les joueurs avaient hâte de commencer la saison alors que la vitesse est au rendez-vous et les coups d’épaule aussi. Les Élites attaquent à multiples reprises, mais Proulx ferme la porte. Les Chevaliers dirigent de bons tirs vers le cerbère adverse, mais sans succès. Le premier but de la saison vient en avantage numérique alors que Félix Grenier bat Pilote d’un tir vif. Une passe est attribuée à Simon Chartier. Après 20 minutes de jeu, la marque est de 1-0 pour les Lévisiens.

L’énergie est présente et propulse les Chevaliers au début de la période. La recrue Cohen Paquet profite de son premier match dans le circuit Lévesque pour battre piloté entre les jambières pour doubler l’avance des siens. Un peu moins de 3 minutes plus tard, l’attaquant Justin Blackburn bat Antoine Proulx d’un tir précis par-dessus l’épaule gauche. C’est avec seulement 40 secondes après que Dereck Asselin s’échappe d’une magnifique feinte et place la rondelle derrière le gardien de Jonquière. Après 40 minutes, la marque demeure en faveur de Lévis avec 3 buts contre 1.

Lors du troisième engagement outre les nombreuses pénalités, les Chevaliers sont en contrôle de la partie. Charles Antoine Dubé est patient pour déjouer le gardien adverse d’un tir parfait. Le but est accordé sans aide.

La marque finale est de 4-1 pour Lévis.

Première victoire pour Ryan Gagné

Après une victoire à leur première partie de la saison, la troupe de Pier-Luc Giguère se rendait dimanche au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup pour y affronter les Albatros du Collège Notre-Dame. Le pilote lévisien octroie un premier départ dans le circuit Lévesque à Ryan Gagné. De son côté, le nouvel entraîneur-chef des Albatros, Brendan Baribeau, fait confiance à son vétéran Noah Preston-Moore.

C’est une première période qui débute en lion pour les Chevaliers alors qu’ils prennent les devants rapidement. C’est Charles-Albert Pouliot qui déjoue le cerbère adverse après seulement 44 secondes de jeu. Des passes sont accordées à Lacroix et Demers. Exactement 4 minutes plus tard, le même trio revient à la charge et mène au deuxième but de Pouliot. Toujours dans la première moitié de période, Félix Grenier reçoit une belle passe de Charles-Antoine Dubé et place la rondelle derrière Preston-Moore. Brendan Baribeau demande un temps d’arrêt ce qui semble fouetter ses troupes. Charles-Étienne Boulet récupère un rondelle libre et bat Ryan Gagné. Après 1 période de jeu, 3-1 Lévis.

Suite à un premier vingt rempli d’action, le période médiane a été plus tranquille sur la feuille de pointage. Dereck Asselin est le seul marqueur des 2 formations alors qu’il redirige un tir d’Emerik Paris venant du haut de la zone offensive. Ce but est inscrit en avantage numérique. Après 2 périodes, les tirs sont de 28 contre 17 en faveur de Lévis qui mène 4-1 dans cette partie.

Le résumé du troisième tier se résume à effectifs spéciaux alors que 9 punitions totales sont décernées. Lévis réussit à freiner la majorité des attaques à cinq de Rivière-du-Loup, et ce même avec deux hommes en moins.

La marque finale 4-1 Lévis

La prochaine partie des Chevaliers aura lieu le vendredi 13 septembre contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe. C’est le lendemain, 14 septembre, que les Chevaliers recevrons le Rousseau-Royal de Laval-Montréal dès 16h à l’Aréna de Lévis.

Source : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA