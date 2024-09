« C'est la meilleure équipe qu'on ait eue depuis que je suis ici », dit Marc Loranger

Voir la galerie de photos

L’équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a remporté ses deux premiers matchs de la saison 2024, offrant aux partisans un très beau jeu en ce début de saison.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de l’entraîneur-chef, Marc Loranger, pour discuter du niveau du groupe, de la préparation et des objectifs pour cette nouvelle saison.

« C’est possiblement la meilleure équipe qu’on ait eue depuis que je suis ici, a lancé l’entraîneur-chef. Globalement, on a plus de profondeur et de qualité à tous les postes. C’est sûr qu’on a eu de bonnes équipes, avec notamment deux belles années en division 3, mais je pense qu’on a probablement la meilleure équipe jusqu’ici. »

En effet, l’équipe des Condors de cette année a plus de maturité physique et d’expérience en défensive. Offensivement, l’équipe était en transition au poste de quart-arrière l’an passé. Une transition qui se poursuit cette année avec une meilleure expérience.

« Je disais aussi qu’il y a plus de maturité dans le champ arrière avec des joueurs d’exception, parmi les meilleurs de notre ligue, probablement. La ligne offensive gagne en qualité et en profondeur, permettant à l’équipe de continuer à se développer. Aussi, c’est une équipe un peu plus vieille cette année, sauf sur la ligne offensive, mais cela n’est pas un problème vu la qualité des joueurs qui y sont », a complété Marc Loranger.

En d’autres termes, cette équipe des Condors 2024 a toutes ses chances de se rendre le plus loin possible en saison régulière et, évidemment, d’accrocher les séries. Comme l’année dernière, l’objectif sera de gagner le dernier match.

« Cette année, l’objectif est d’être dans les séries et, évidemment, de gagner le dernier match encore. Quand la saison débute, tout le monde espère gagner un championnat, donc le dernier match. Mais en cours de route, il faut faire partie des séries, ce qu’on n’a pas réussi à faire l’année dernière. On a un meilleur départ cette année, mais cela ne nous garantit rien. Une fois en série, on n’aura plus le droit de perdre », a conclu Marc Loranger.

Les Condors seront de retour sur le terrain ce samedi 14 septembre, à 19 h 30, alors qu’ils seront en déplacement contre le Collège John Abbott.

Il est possible d’écouter l’intégralité de notre entrevue vidéo avec Marc Loranger ci-dessus.