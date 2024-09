Raphaël Lessard remporte son 3e Bacon Bowl

Le Joselois Raphaël Lessard a remporté son 3e Bacon Bowl, samedi, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, après un duel épique avec Patrick Laperle, dans cette course sanctionnée par la Série ACT LMS Québec XPN World.

La journée s'annonçait mouvementée avec le nombre important d'équipes présentes et les différents enjeux que présentait cette épreuve en cette fin de saison. Trois pilotes ayant déjà remporté cette course prenaient le départ: Jonathan Bouvrette, Patrick Laperle et Raphaël Lessard. Ce sont 28 voitures qui étaient alignées dans les puits au moment d'amorcer la journée.

La finale LMS comptait 300 tours parcourus en deux segments. Patrick Laperle (91QC) a été celui qui a mené le plus grand nombre de tours de cette finale. Il était aux commandes de l'épreuve au 253e tour lorsqu'il a été impliqué dans un incident avec son poursuivant du moment, Jeff Côté (51QC). Cette mésaventure a forcé les deux compétiteurs à repartir de l'arrière du peloton avec 47 tours à faire, laissant par le fait même le champ libre à Maxime Gauvreau (17QC) et Raphaël Lessard qui étaient alors 3e et 4e place.

Laperle a par la suite démontré toute son expertise en effectuant une remontée tout aussi rapide que spectaculaire. Au 286e tour, il était de retour en deuxième position et menait la vie dure à Lessard, qui a dû user de tous ses atouts pour résister aux attaques insistantes et répétées du valeureux pilote de la voiture 91QC. Ce sont finalement 193 millièmes de seconde qui ont séparé les deux belligérants à la ligne d'arrivée. Cette victoire de Lessard est sa 5e cette saison en ACT LMS Québec et sa 3e dans le cadre du Bacon Bowl.

Mathieu Kingsbury (9QC) a fait un retour en force cette semaine. Prenant le départ de la 16e place, il s'est armé de patience et a entrepris une habile remontée pour finalement se retrouver dans le top 5 avec 32 tours à faire. 20 tours plus tard, il était 3e derrière Laperle et Lessard qui se bagarraient pour la première position, attendant le bon moment pour se joindre à la mêlée avec une stratégie axée sur la patience et l'évitement des pièges. Le pilote de Mirabel a conservé cette position jusqu'à la fin pour ainsi monter sur le podium pour la première fois en 2024 grâce à sa voiture aux couleurs de Duroking.

De son côté, celui qui occupe actuellement la 3e place au championnat des pilotes, Jeff Côté, a flirté avec la position de dans le 2e segment, réussissant à remonter jusqu'à la deuxième place avant l’incident avec Laperle. Après quelques tours à lutter pour reprendre les positions perdues, il est parvenu à remonter jusqu'à la 4e place. Cette performance lui permet de s’approcher à deux points de la 2e place au classement.

William Larue (45QC) complète le top 5 de cette épreuve. 3e après le premier segment, Larue a maintenu le rythme lors des premiers tours de la seconde partie de la finale, allant même jusqu'à prendre les commandes de la course avant de devoir entrer dans les puits pour effectuer une réparation mineure à sa voiture. Comble de malheur, le pilote de Larue Motorsport a été pénalisé d’un tour pour avoir dépassé la voiture de sécurité. Heureusement pour lui, sa combativité lui a permis de ne pas perdre de tours supplémentaires et de finalement bénéficier d'un laissez-passer le ramenant sur le tour du meneur lors d'un drapeau de sécurité déployé plus tard. À 15 tours de la fin, il était 12e pour finalement terminer la course en 5e position.

Pier-Luc Labbé a connu une excellente journée, terminant en 6e place dans sa Chevrolet Vidham numéro 25. Il devance Louis-Philippe Lauzier (72QC), qui monte à la 6e place au championnat avec seulement un point de retard de Dany Gariépy (37QC). Maxime Gauvreau a pris la 8e place devant Patrick Cliche (44QC) et Carl Poulin (57QC). Cliche et Poulin profitent de cette course pour remonter tous deux d'une place au classement général.

Pier-Luc Labbé, Félix Gratton (6QC) et Dany Trépanier ont remporté les qualifications en début de programme. Gratton a été le meilleur des recrues devant Vincent Rivard qui a réussi à compléter la course grâce au travail de ses équipiers qui ont eu à régler de multiples problèmes mécaniques sur de sa Toyota.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications.