Fin de saison des divisions NASCAR à l'Autodrome Chaudière

Le soleil s’est levé sur le tracé de l'Autodrome de Vallée-Jonction, samedi dernier, avec une ombre au tableau. En effet, Dame Nature aura décidé de nuire à la dernière journée de stock car en soirée, précipitant l’horaire de la journée afin que tous puissent terminer leur championnat avant que la pluie ne vienne gâcher le spectacle. Pari tenu puisque la pluie s’est invitée dès la fin de la dernière présence en piste de l’une de nos divisions NASCAR.

Pour la clôture de leur championnat 2024, ce sont 13 camionnettes qui ont pris part à la dernière compétition de Nascar Truck. La finale de 75 tours fût lancée par la recrue Jimmy Gagné, avec à ses côtés, Pier-Luc Gosselin. C’est d’ailleurs ce dernier qui pris les rênes du peloton pour les 20 premiers tours où Steve Lavigne lui ravit la pôle position. Ce fût par contre, de courte durée car Jérémy Bergeron le rattrapa vers le 35e tour et fila jusqu’à ce que le damier lui soit déployé! Une belle dernière épreuve pour les camionnettes qui auront donné une bonne performance en piste.

En 2e place, on retrouve Steve Lavigne, suivi par Anthony Lessard. Jérémy Bergeron remporte son premier titre de Champion local dans la catégorie Nascar Truck. En ce qui concerne le titre de Champion Nascar Auto Advance Division I, il sera remis à Anthony Lessard.

Nascar Vintage

Les Nascar Vintage clôturaient également leur saison 2024 à l’Autodrome Chaudière en prenant part à une dernière finale de 50 tours. Ce sont 11 magnifiques bagnoles qui ont envahi le tracé de Vallée-Jonction, au grand plaisir des spectateurs présents.

Une finale qui se déroula à vive allure avec seul le drapeau jaune de mi-course qui fût déployé lors de cette épreuve mais qui permis aux voitures de se regrouper. Lors de cette relance, Alexandre Béland repris où il avait laissé et s’envola jusqu’à la ligne d’arrivée. Derrière, une bonne rivalité s’est installée entre les pilotes et le spectacle fût à la hauteur des attentes! Mention honorable à Hugo Paquet qui a livré de bonnes batailles avec Claude Goupil et Maxime Gagné. C’est donc Alexandre Béland qui met la main sur sa première victoire en 2024, il sera suivi de la recrue, Maxime Gagné, au 2e rang et d’Alexandre Tessier, au 3e rang.

C'est Maxime Gagné qui remporte son premier titre de Champion local dans la catégorie Nascar Vintage et se voit décerner également le titre de Champion Nascar Auto Advance Division II.

Nascar Sport Compact Senior

Du côté de la division Senior, il y avait dans un premier temps, la reprise de leur finale qui avait été annulée pour cause de la météo, le weekend dernier.

Ils se sont donc installés pour une finale comptant 30 tours et c’est Mathis Labbé, avec à ses côtés Samuel Langlois, qui lancèrent l’épreuve. Avec seulement, cinq voitures en piste, la course fût exécutée rapidement. Bobby Bureau a mis la main sur la victoire de cette première finale devant Maude Sylvain. C’est Mathis Labbé qui termine au 3e rang.

Quant à la 2e finale de cette division, elle fût lancée par Ashley Mercier avec à ses côtés, Samuel Langlois. Assez rapidement, Maude Sylvain va chercher la position de tête. Derrière elle, Bobby Bureau remonte également et viendra la talonner dès la relance de la mi-course. S’en suivra une chaude lutte qui dure jusqu’à la fin de l’épreuve. Sylvain parviendra à survivre aux attaques de Bureau pour rester en tête. En troisième position sur le podium on retrouve le Matthew Lambert.

Bobby Bureau remporte son premier titre de Champion local dans la catégorie Nascar Sport Compact Senior. En ce qui concerne le titre de Championne Nascar Auto Advance Division III, il sera remis à Maude Sylvain.

Nascar Sport Compact Développement

Les pilotes de la relève clôturaient également leur championnat 2024 avec pas moins de 20 voitures en piste.

Du côté des pratiques, c’est la recrue Dale Côté no.59, commandité par KF Comptabilité & Clément Poulin Pièces et Autos Usagées, qui met la main sur les temps les plus rapides en piste.

C’est Jacob Laliberté et Zaccarie Charbonneau qui lancèrent la finale de 30 tours. Encore une fois, cette catégorie nous a démontré tout leur talent avec un seul drapeau jaune déployé pour un accrochage au 8e tour. Rapidement, Laliberté prit les devants de l’épreuve, suivi assidûment de Félix St-Pierre, Elliot Labbé-Pelletier, Dale Côté, et Zaccarie Charbonneau.

Laliberté fût détrôné vers le 13e tour par Côté, qui répéta l’exploit de monter sur la plus haute marche du podium. Jacob Laliberté termine donc au second rang et Félix St-Pierre au 3e rang.

Dale Côté remporte son premier titre de Champion local dans la catégorie Nascar Sport Compact Développement et se voit décerner également le titre de Champion Nascar Auto Advance Division IV.

Ce samedi, 14 septembre, l’Autodrome Chaudière présentera la course Enduro 200, alors que les pilotes féminines prendront part à la conclusion de leur Triple Couronne au même moment.

Sonia Godbout, relationniste

Autodrome Chaudière