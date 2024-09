Quinze matchs au programme du 3e «showcase» de la LHJAACA

Devenu maintenant une tradition auprès de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches, le prochain showcase se tiendra les 20 et 21 septembre sur les glaces du Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

Les gouverneurs des 10 concessions invitent les amateurs de hockey à assister aux matchs qui réuniront les équipes suivantes: le Lafontaine de Bellechasse, le Lévis Honda de Lévis, le PG Planchers de Lotbinière, le Caron Industries de Montmagny, l’Expert de Saint-Romuald, les Bulldogs de Beauce-Centre, le Cité construction de Disraeli, les Beaucerons de Sainte-Marie, l’Assurancia de Saint-Georges ainsi que la formation gagnante des séries éliminatoires, le V Boutin Express de Plessisville. Entre 250 à 300 joueurs chausseront les patins pour l’événement.

Cette troisième édition est l’occasion pour la LHJAACA de se faire connaître davantage auprès des amateurs de hockey. Cet événement permet aussi d’accroître le nombre de spectateurs qui se déplaceront pour l’occasion afin de constater le haut calibre du jeu des joueurs et augmenter par le fait même la crédibilité de ces jeunes. Au total, 15 matchs seront disputés pendant le tournoi.

Afin d’installer un certain suspense pendant les parties, le comité organisateur a pris la décision de restreindre le jeu à trois joueurs contre trois, advenant que le pointage soit à égalité à cinq minutes de la fin de la partie. En cas d’égalité après la fin de la troisième période, aucune prolongation ne sera jouée. Par contre, une fusillade sera tenue, ce qui risque d’offrir des moments enlevants.

De plus, toujours dans le but de connaître davantage la grande famille entourant la LHJAACA et de créer des liens entre les équipes, un chansonnier sera sur place le samedi à compter de 16 h pour célébrer la fin du « showcase ». Accessible au grand public, cette activité servira également à lancer la saison 2024-2025 de la ligue.

Pour le président, François Loubier, cette manifestation sportive fait maintenant partie des incontournables de la ligue: « Cet événement est devenu notre marque de commerce. Les gouverneurs, les entraîneurs et les joueurs l’attendent avec impatience. Le « showcase » met déjà les cartes sur table en permettant aux nombreux joueurs de faire valoir leur talent. Pendant ces deux journées, nous sommes déjà en mesure de remarquer les équipes qui attireront l’attention au cours des prochaines parties. »

Le tournoi se met en branle le vendredi 20 septembre à 19 h. Pour plus détails concernant la troisième édition du showcase, consultez la page Facebook de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches.

Émilie Marcoux-Mathieu

Responsable des communications et des relations avec les équipes