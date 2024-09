Hockey : les Condors vont chercher une belle victoire face à Terrebonne

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont remporté une victoire serrée de 6-5 contre les Cobras de Terrebonne, samedi 14 septembre à Beauceville, lors d’un match rempli de rebondissements et de jeux de puissance.

Les deux équipes ont offert une performance haut en intensité, tenant les spectateurs en haleine jusqu’à la fin.

Les Condors ont rapidement pris les devants grâce à un but de Marc-Antoine Belzile à seulement 54 secondes de jeu, sur une passe de Tristan Dussault. Cependant, les Cobras ont riposté avec vigueur en égalisant à 3:02 grâce à Joakim Cameron, et ont enchaîné deux autres buts en supériorité numérique pour porter le score à 3-1 en leur faveur avant la fin de la première période.

En deuxième période, les Condors sont revenus en force avec deux buts coup sur coup. Xavier Labbé a marqué à 5:15, suivi de Mathys Lapointe sept secondes plus tard, permettant à l'équipe d’égaliser 3-3. Tristan Giroux a ensuite inscrit un but en avantage numérique à 7:31, redonnant l’avantage aux Condors. Mais Maxime Gervais a ramené les Cobras à égalité avec un but à 15:34, clôturant une période intense.

La troisième période a été tout aussi disputée, avec les deux équipes échangeant des buts. Xavier Labbé a marqué son deuxième but de la soirée à 5:13, redonnant une fois de plus l’avantage aux Condors. Mais les Cobras n’ont pas abandonné, égalisant à 13:52 grâce à un autre but de Maxime Gervais, qui complétait ainsi son tour du chapeau.

C’est finalement Étienne Tremblay-Mathieu qui a joué les héros pour les Condors, en marquant à 15:29, sur une passe de Tristan Giroux et Xavier Labbé, pour clore la rencontre sur le score final de 6-5.

Les Condors ont montré une belle résilience tout au long de ce match, avec plusieurs retours au score. Ils seront de retour sur la glace de Beauceville le vendredi 20 septembre à 20 h, contre le Titan de Princeville.