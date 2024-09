Très beau weekend de football pour les Patriotes

Les Patriotes football de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont connu un très beau weekend pour les équipes qui étaient en action.

Les Patriotes juvéniles affrontaient les Montagnards de Thetford vendredi dernier pour le traditionnel match devant les élèves de l'école.

L'offensive des Patriotes a été menée de main de maître par le jeune quart-arrière, Elliot Poulin. Une fois de plus, sa ligne offensive lui a permis de produire quatre touchés par la passe et trois touchés avec ses jambes, dont une course de 97 verges pour mettre le dernier clou dans le cercueuil des visiteurs. Les receveurs qui ont marqué des majeurs sont Samuel Mercier, Olivier Lemieux, Samuel Beaudoin, Mavrick Patry.

La défensive beauceronne a réussi à tenir bon malgré ses ratés en première demie. C'est l'énergie contagieuse du leader Samuel Mercier qui a su rallier les troupes lors du 3e quart. La défensive a bénéficié de gros jeux de Thomas St-Pierre, Alexis Gilbert et Malik Branchaud. Le match s'est soldé par la marque de 50-37 pour les Patriotes.

Le match avait des allures de séries éliminatoires, mentionne Jimmy Boulet. «Nous avons été en mesure de faire preuve de caractère malgré nos défis dans ce match et je suis fier de notre équipe », de dire l'entraîneur.

Les Patriotes accueilleront les Faucons de la Polyvalente Saint-François de Beauceville ce vendredi 20 septembre prochain à 16 h.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets ont bien débuté leur saison, en l'emportant par la marque de 36-6 contre les Huskies de la Polyvalente de Charlesbourg.

La défensive des Patriotes a donné le ton en forçant les Huskies à concéder deux points à la fin du 1er quart par l'entremise d'un touché de sûreté. L'offensive s'est par la suite mise en marche. Le jeune quart arrière Zack Poulin a été en mesure de rejoindre quatre receveurs différents: Thomas Bellegarde, Édouard Dallaire, Cédric Poulin et Loukas Maheux pour des touchés.Poulin s’est également rendu dans la zone des buts à l'aide d'une faufilage du quart, en plus de réussir quatre des cinq convertis d'après touché.

En défensive, Saint-Martin a été en mesure de limiter les dégâts du jeu au sol de Charlesbourg. Thomas Fortier, Elliot Gilbert, Isaac Bégin et Thomas Mathieu ont mené la défensive avec plusieurs plaqués importants et des échappées recouvrées. Finalement, Raphaël Gagné a connu une brillante performance en étant très utile, autant en offensive qu'en défensive, en étant partout sur le terrain.

Patriotes atomes

Les Patriotes de la Polyvalente Bélanger étaient en jamboree à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette ce samedi 14 septembre. Ceux-ci affrontaient l’école des Deux-Rives, Courviloise et L'Ancienne Lorette.

Contre les Dragons, nos Patriotes se sont bien défendus, autant au niveau défensif qu’offensif en terminant le match à égalité 12-12.

Contre l’école secondaire La Courvilloise, l'attaque a su se démarquer avec trois touchés contre deux pour les Centaures.

Finalement, ce fut plus difficile pour la troupe de Saint-Martin lors de l’affrontement contre les Athlétiques de L’Ancienne-Lorette, en accordant deux touchés et n'en marquant aucun. « C’était vraiment une belle première expérience avec contact pour nos joueurs », affirme l’entraineur-chef Cédric Quirion.

Nos Patriotes atomes seront sur la route ce jeudi 19 septembre, alors qu’ils affronteront les Dragons des Deux-Rives sur leur nouveau terrain synthétique. Un match à ne pas manquer.