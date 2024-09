Pas le match espéré pour les Dragons

Les Dragons juvéniles de la Polyvalente Saint-Georges se sont inclinés par la marque de 39 à 7 face à l’Académie les Estacades de Trois-Rivières, lors du match disputé le 13 septembre, et leur attaque au sol a accumulé des gains de 349 verges au cours du match disputé le 13 septembre.

L’équipe de Saint-Georges débute pourtant le match de belle façon, limitant l’équipe adverse à 2 points après le premier quart, résultat d’un touché de sûreté accordé par les Dragons. Au deuxième quart, les Dragons accordent le premier touché du match sur une course d’une verge à leur zone des buts. Les Dragons ripostent dès la séquence suivante avec une passe de touché d’Émile Marois à son porteur de ballon Nathan Laflamme pour 27 verges. Les Estacades marquent un second touché par la course tout juste avant la mi-temps pour porter le pointage à 16-7 en leur faveur.

En début de troisième quart, la défensive des Dragons laisse s’échapper le porteur de ballon des Estacades sur une course de 66 verges bonne pour le touché. L’offensive des Dragons de son côté n’est plus en mesure de faire avancer le ballon en territoire adverse et doit concéder un second touché de sûreté dans ce match. Les Estacades marquent finalement deux autres touchés lors du quatrième quart pour infliger un troisième revers aux Dragons.

L’offensive des Dragons a tout de même amélioré son rendement pour ce qui est des verges gagnées dans le match avec 194 verges par la passe et 66 verges au sol. Le receveur Alexandre Fortier a été la cible favorite d’Émile Marois avec 7 réceptions au cours du match. En défensive, Benjamin Dallaire a encore connu un match fort occupé avec 7 plaqués solo et 9 plaqués assistés en plus d’ajouter un plaqué pour perte.

« Beaucoup de belles choses, mais trop de mauvaises pour pouvoir gagner. Les pénalités en offensive nous ont limitées dans notre progression et les plaqués manqués en défensive reflètent l’allure du match. Les blessés vont faire du bien à leur retour. Il va falloir causer des surprises pour gagner, nous sommes maintenant sous-estimés à chaque match » mentionne l’entraîneur-chef Carl Dallaire à la suite de cette autre défaite.

Le prochain match des Dragons aura lieu ce samedi 21 septembre à 19 h alors qu’ils rendront visite aux Maraudeurs du Collège de Laval.

Philippe Gagnon-Proulx

Responsable des communications