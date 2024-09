Football: Bon weekend pour les Patriotes

Les trois équipes des Patriotes football de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin étaient en action au cours de la fin de semaine.

Vendredi, les juvéniles accueillaient les Faucons de Polyvalente Saint-François de Beauceville. pour leur troisième match de la saison régulière.

La puissante attaque ainsi que la défensive de Bélanger ont marqué un total de 75 points dans la partie. Le quart-arrière Elliot Poulin a été fidèle à ses habitudes en rejoignant plusieurs receveurs pour des majeurs. (Olivier Lemieux, Samuel Beaudoin, Pier-Emile Lacasse, Pier-Olivier Poulin et Mavrick Patry(2)). Maël Perron, Pier-Emile Lacasse et Elliot Poulin(2) ont bénéficié de bons blocs de la ligne offensive pour marquer des touchés au sol.

La défensive a été solide malgré le haut pointage. Félix-Antoine Maheux, Thomas St-Pierre et Alex Champagne se sont illustrés en créant des revirements. L'interception d'Alex Champagne a été bonne pour six points. Le match s'est soldé par la marque de 75-43 en faveur de Bélanger. Plusieurs ratés sur les unités spéciales ont coûté beaucoup de points aux Patriotes. «C'est une facette que nous devrons améliorer dans les prochaines rencontres si on veut être une vraie équipe dominante», mentionne l'entraîneur Jimmy Boulet.

Les Patriotes rendront visite aux Panthères de l'école secondaire Veilleux ce vendredi 27 septembre à 14 h.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets ont signé une deuxième victoire en autant de parties, en l'emportant par la marque de 40-13 contre les Wisigoths du Collège Saint-Anne de La Pocatière.

La défensive a une fois de plus donné le ton en recouvrant un ballon échappé dès le début du match. Suite à ce revirement, l'offensive des Patriotes a rapidement inscrit un majeur sur leur première possession. Le jeune quart arrière Zack Poulin a connu un fort match autant par son efficacité au sol que par la passe en récoltant plusieurs verges et en rejoignant plusieurs de ses receveurs. Loukas Maheux (2), Édouard Dallaire (2), Thomas Bellegarde et Cédric Poulin ont inscrit les touchés.

La défensive des Patriotes a provoqué plusieurs revirements à des moments clés dans le match. Le travail des secondeurs intérieurs tels qu'Elliot Gilbert (un échappé recouvré) et Raphael Gagné (une interception) ont été incroyables tout le long de la partie. Thomas Mathieu et Dayven Paquet ont aussi grandement contribué en réalisant chacun une interception. «Je suis fier de notre équipe et du cheminement qu'on a fait en ce début de saison. Malgré notre jeune équipe et un match physique, nos joueurs ont montré une belle maturité et une belle résilience pour en sortir gagnant», de dire l'entraineur-chef Mickael Chamberland.

Les Patriotes cadets recevront les Montagnards de Thetford ce samedi 28 septembre à 13 h 00 à l'occasion d'un programme double où les atomes affronteront les Béliers de Lac Mégantic à 16 h.

Patriotes atomes

Le 19 septembre, nos Patriotes atomes étaient en action. En effet, ceux-ci affrontaient les Dragons des Deux-Rives chez eux pour le match d'inauguration de leur nouveau terrain synthétique. Ce fut une journée difficile pour Saint-Martin avec une défaite de 30 à 8.

La formation a été arrêté à la ligne de trois verges à la fin de la première mi-temps, pour tirer de l'arrière 16 à 0. Une mention spéciale au receveur de passe Olivier Maheux qui a capté une passe bonne pour le majeur en 2e demi.

Malheureusement, la machine offensive a pris du temps à se mettre en marche et a manqué d'opportunisme. Du côté défensif, les Patriotes ont fait de gros jeux et à su ralentir l'équipe adverse. «Nous avons encore beaucoup d'ajustements à faire, il nous faudra améliorer notre exécution également, mais je demeure très confiant pour le reste de la saison», mentionne l'entraineur-chef Cédric Quirion.

Les atomes joueront leur premier match à domicile de nos Patriotes ce samedi 28 septembre à 16 h contre les Béliers de Mégantic.