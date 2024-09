Les Chevaliers l’emportent sur une glace glissante

Après une victoire face aux Estacades de Trois-Rivières plutôt cette semaine, les Chevaliers de Lévis se rendaient à Laval pour faire face au Rousseau-Royal.

Les deux équipes s’étaient affrontées le 14 septembre dernier et les lévisiens l’avait emporté 5-2. Les cordages sont de nouveau confiés au vétéran Antoine Proulx. Son vis-à-vis à 200 pieds est Antoine Chidiac.

Les hommes de Pier-Luc Giguère ne portaient pas de maillot de bain, mais ils s’en donnaient à cœur joie sur la glace du complexe sportif Gumond alors que tour à tour les joueurs glissaient comme dans les plus grosses glissades du Village Vacances Valcartier. Le Rousseau-Royal s’inscrit à la marque en premier alors que Angelo Jr. Colletti bat Antoine Proulx en début de période. Les locaux jouent avec le feu alors qu’ils offrent de multiples avantages numériques aux Chevaliers. Ces derniers en profitent à deux reprises alors que Charles-Antoine Dubé et Josh Demers enfilent l’aiguille. Après une couple de joueurs mouillés, Lévis mène 2-1 avec 14 tirs au but.

Le deuxième vingt est un peu moins glorieux pour Lévis alors qu’ils se cherchent sur la patinoire et le jeu n’est pas fluide. Malgré tout, ils augmentent leur avance suite à un tir parfait de Cohen Paquet à 16 :35. Des passes sont attribuées à Dereck Asselin et Josh Demers. Après 40 minutes de jeu, Lévis mène 28-13 au chapitre des lancers.

Une troisième période en contrôle pour les protégés de Pier-Luc Giguère alors qu’ils marquent à deux reprises pour s’assurer de ne plus regarder derrière. Des filets de Charles-Albert Pouliot et Logan Bêty portent le pointage 5-1. Le jeu est intense et des coups d’épaule sont distribués de part et d’autre,

La marque finale 5-1 Lévis.

Les trois étoiles RDS sont :

- 1re étoile : Josh Demers, des Chevaliers.

- 2e étoile : Charles-Antoine Dubé; des Chevaliers.

- 3e étoile : Antoine Chidiac, du Rousseau-Royal

La prochaine partie des Chevaliers aura lieu aujourd'hui, le 29 septembre alors que les Lions du Lac St-Louis seront en visite à l’Aréna de Lévis dès 16h.