Ce fut une fin de semaine parfaite pour les Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin où l'on peut retenir, entre autres, la prestation d'Edouard Dallaire qui a connu un fort match avec trois touchés.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvénile poursuivaient leur saison le vendredi 27 septembre dernier. Pour se faire, ils rendaient visite aux Panthères de l'école secondaire Veilleux. L'attaque des Patriotes a encore une fois bien fait en distribuant le ballon à tout le personnel offensif. Les quarts-arrière Elliot et PIer-Olivier Poulin ont été en mesure de compléter plusieurs passes à leurs différents receveurs. Les touchés offensifs ont été marqués par Olivier Lemieux, Mavrick Patry, Elliot Poulin, Louis-David Bilodeau, Samuel Beaudoin et Jaysson Bolduc. La défensive a été très solide toute la rencontre. Le front défensif des Patriotes a été en mesure de jouer physique toute la rencontre. Émile Grenier a été en mesure de rattraper un échappé créé par nul autre que lui-même. Ian Joël Perez a réalisé une interception et a retourné un échappé de ballon dans la zone des buts adverse. Les joueurs de ligne défensive Malik Branchaud et Olivier Morissette ont aussi cumulé des sacs du quart. Samuel Mercier a aussi été auteur d'une interception.

Les Patriotes ont vaincu les Panthères par la marque de 47-6, ils accueilleront les Balbuzards de Louis-Jobin le samedi 5 octobre à 13h pour leur prochain match.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets ont disputé leur troisième partie et pour l'occasion, ceux-ci recevaient les Montagnards de la polyvalente de Thetford. Les Patriotes l'ont emporté haut la main avec une victoire de 50-6. La défensive des Patriotes a une fois de plus donné le ton en arrêtant son adversaire lors de la première séquence du match. Fidèle à son habitude, l'offensive de Bélanger a rapidement inscrit un majeur sur leur première possession. Thetford a répliqué pour faire 7-6, mais les jeunes Patriotes ont une fois de plus été dominants autant en défensive qu'en offensive pour le restant de la partie. Le porteur de ballon Édouard Dallaire a connu un fort match en marquant trois touchés. Cette fois grandement aidé par sa ligne offensive le quart-arrière Zack Poulin a inscrit deux touchés au sol en plus de rejoindre les receveurs Loukas Maheux et Cédric Poulin pour des touchés par la passe. En défensive, les Patriotes ont encore une fois provoqué plusieurs revirements. Le secondeur Elliot Gilbert a été de tous les combats en réalisant plus d'une dizaine de plaqués. La ligne défensive a mis une pression constante sur l'équipe adverse pendant tout le match. Les joueurs hybrides Raphaël Gagné et Thomas Bellegarde ont connu un fort match autant en offensive qu'en défensive. Gagné a réalisé une interception et Bellegarde en a réalisé deux. Dans la victoire les Patriotes ont perdu les services d'un de leur joueur qui a dû quitter en ambulance.

Le prochain match des Patriotes aura lieu au PEPS de l'université Laval le dimanche 13 octobre à 18h30 pour y affronter les Fighting Irish de St-Patrick's high school

« Globalement, notre performance a été très bonne, mais il y a toujours des choses que l'on veut améliorer. Notre prochaine partie aura un enjeu bien différent et on va avoir deux semaines pour bien se préparer à cette partie. Enfin, c'est toujours difficile de voir un joueur quitter en ambulance, mais il faut savoir se rassembler par la suite. L'équipe lui souhaite un prompt rétablissement », a commenté l'entraîneur-chef Michael Chamberland.

Patriotes atomes

Pour amorcer notre saison à domicile, nos Patriotes atomes affrontaient les Béliers de la Polyvalente Montignac ce samedi 28 septembre. C’est par la marque de 70 à 16 en faveur de la troupe de Saint-Martin que les Patriotes ont ouvert leur saison locale. Sur le tout premier jeu du match, l'offensive des Béliers a échappé le ballon et Dereck Bilodeau en a profité pour le récupérer et courir dans la zone des buts. La brigade offensive s’est illustrée elle aussi grâce à plusieurs éléments sur le terrain. Nos deux porteurs de ballon Oldritche Nadeau (4) et Jacob Lacasse (1) ont inscrit cinq majeurs durant la rencontre grâce à de solides courses. Le quart-arrière Alexy Veilleux, quant à lui, a inscrit un touché supplémentaire sur une course. En défensive, de nombreux jeux ont été payants sur des récupérations de ballon échappé. Une mention spéciale au joueur de ligne défensive Dereck Bilodeau qui a inscrit deux majeurs sur des jeux manqués de la part des Béliers. Louis-Philippe Bourque et Jarod Cliche ont également recouvré des ballons pendant le match. Nos unités spéciales ont également été sans faille, le botteur Jacob Lacasse a réussi les huit bottés de converti ainsi que les deux bottés de placement durant la partie.

Les Patriotes affronteront l’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon ce samedi 5 octobre prochain. L’heure reste à confirmer.