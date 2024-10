Une 9e victoire consécutive pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers ont conservé leur fiche parfaite ce soir avec une 9e victoire face à l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup devant une foule de 629 spectateurs.

Ce sont deux recrues des Chevaliers qui se sont mis en évidence ce soir. Alex Desruisseaux avec un tour du chapeau et Logan Bêty avec 2 buts et 1 passe. La marque finale ne représente pas vraiment l’allure du match. Les visiteurs ont vendu chèrement leur peau car après 40 minutes de jeu, le pointage était de 3 à 2 en faveur des locaux.

Malgré un premier vingt ponctué de plusieurs arrêts de jeu, les deux équipes s’échangent 2 buts. Le Collège Notre-Dame ouvre le pointage à 7:44 lorsque le lancer de la pointe de Gabriel Anctil touche le fond du filet. La riposte vient d’Alex Desruisseaux, le rapide attaquant saute sur un retour de lancer pour inscrire son premier but de la soirée.

Les visiteurs reprennent les devants 2 à 1 quand Éloi Bénard soutire le disque au défenseur des Chevaliers avant de déjouer Ryan Gagné dans le haut du filet. Les représentants de Chaudière-Appalaches nous offrent une belle pièce de jeu pour niveler le pointage lors d’un bel échange à trois, Alex Desruisseaux marque son 2e but du match. Logan Bêty et Jacob Boucher sont les complices sur le but. Ce but a été inscrit alors qu’il ne restait que 7 secondes à jouer à l’engagement.

Un seul but a été marqué en deuxième période. Ce but est venu de Logan Bêty lorsqu’il fait habilement dévier le lancer de la pointe de Brandon Delarosbil et donne les devants aux lévisiens.

Les visiteurs, très disciplinés depuis le début de la rencontre écopent de 3 pénalités au début de la troisième période. Les joueurs de Pier-Luc Giguère en profitent et creusent l’écart lorsque Logan Bêty fait dévier pour une 2e fois un tir de la ligne bleue mais cette fois-ci, le lancer venait du bâton de Samuel Cloutier. Tirant de l’arrière par 2 buts, l’entraîneur de Rivière-du-Loup, retire son gardien pour réduire l’écart.

Après quelques belles chances de marquer, Alex Desruisseaux complète son tour du chapeau dans un filet désert. Le cerbère lévisien, Ryan Gagné a été solide devant sa cage en effectuant 24 arrêts dont 2 lors d’une échappée sur 26 lancers tandis que les locaux ont dirigé 39 lancers sur le gardien adverse.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Alex Desruisseaux;

2e étoile : Malyk Côté;

3e étoile : Logan Bêty, tous des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce dimanche le 6 octobre dès 13 h 30 alors que les Cantonniers de Magog seront en ville.