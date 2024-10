Déja 10 victoires pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis ont enregistré une 10e victoire consécutive, hier après-midi, à domicile, en défaisant les Cantonniers de Magog par le pointage de 10 à 4.

L’entraîneur des Chevaliers, Pier-Luc Giguère, ne pouvait pas demander un meilleur départ de

sa troupe. Les locaux ont disputé leur meilleur premier vingt de la saison. Leur rapidité et leur synchronisme étaient beaux à voir.

Les représentants de Chaudière-Appalaches inscrivent deux buts en première période. Le défenseur Brandon Delarosbil touche le fond du filet à l’aide d’un bon tir du poignet. Il s’agit de son premier but de la saison. Ce but a semblé le soulager. Alors que les visiteurs jouaient en supériorité numérique, ce sont les Chevaliers qui en profitent et doublent leur avance lorsque Charles-Albert Pouliot se présente seul devant le gardien pour le déjouer.

L’offensive des Chevaliers explose au deuxième vingt. La troupe lévisienne inscrit six buts sans réplique. Les marqueurs sont : Elliot Lacroix, Brandon Delarosbil, son 2e du match, Logan Bêty, Félix Grenier, ce 6e but a forcé l’entraîneur des Cantonniers à changer son gardien Noah Saint-Phard par Yoan Plante. Malgré ce changement, l’offensive ne dérougit pas. Antoine Dubé et Dereck Asselin marquent à leur tour. Il est à noter que quatre de ces buts ont été inscrits en avantage numérique. Les visiteurs donnent signe de vie à la fin de la période avec le but de Mavrick Duhaime également marqué

en avantage numérique. Magog ne dirige que trois lancers pendant l’engagement.

La troisième période débute avec un pointage de 8 à 1 en faveur des locaux. Les Cantonniers essaient tant bien que mal de remonter la pente. Ils marquent à trois reprises mais les lévisiens en ajoutent deux. Les buts sont venus du bâton de Charles-Antoine Dubé et Dereck Asselin.

Fait à souligner, c’est la première fois que les Chevaliers accordent plus de deux buts dans un match depuis le début de la saison. Ce festival offensif a permis à certains joueurs de gonfler leur fiche personnelle notamment Charles-Antoine Dubé avec deux buts et deux passes. Le défenseur Ludovick Paradis avec trois passes. Charles-Albert Pouliot, un but et deux passes

et Dereck Asselin termine le match avec deux buts et une passe.

Les trois étoiles RDS sont Brandon Delarosbil, Charles-Antoine Dubé, et Cohen Paquet, tous des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce mercredi le 9 octobre à 19 h 30 alors que les Élites de Jonquière seront les visiteurs.