Hockey: Sainte-Marie hisse la bannière de champions

Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche de la deuxième fin de semaine d’activités de la Ligue de hockey Côte-Sud. Champion des séries 2024, le Giovannina de Sainte-Marie a profité de l’occasion pour hisser la bannière des champions dans les hauteurs du Centre Caztel lors du match d’ouverture présenté le vendredi 11 octobre.

Ce week-end fut aussi celui du Décor Mercier qui a signé deux gains en autant de sorties, inscrivant 15 buts au terme de ces deux matchs.

Gain serré du Giovannina

Comme on le mentionnait précédemment, le Giovannina de Sainte-Marie, champion de la saison 2023-2024 et des dernières séries éliminatoires, profitait de son match d’ouverture, le vendredi 11 octobre, pour présenter la bannière de champion et la hisser dans les hauteurs du Centre Caztel. Plus de 650 personnes ont assisté à la cérémonie, suivie de la traditionnelle mise au jeu protocolaire et du match remporté par les locaux qui ont eu raison des Hunters de Saint-Prosper par la marque de 2-1.

Les Mariverains ont frappé avec la vitesse de l’éclair, se donnant une avance de deux buts dans les trois premières minutes de jeu. William Dumont a donné les devants aux siens dès la 46e seconde, complétant une manœuvre amorcée par Samuel Landry.

Olivier Beaulieu a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens à 3:07, Bryan Lemieux rétrécissant l’écart lors d’une supériorité numérique, lui aussi, à 6:27 sur une aide de Jérémie Roy. Le reste de la rencontre a été l’affaire des gardiens Léo Deblois des Hunters et Jamieson Lagrange du Giovannina, aucun autre but n’ayant été inscrit.

Festival offensif à Montmagny

Mené par Jean Daniel Gauthier qui a inscrit trois buts consécutifs en 3e période, ainsi qu’Olivier Coulombe qui a amassé quatre passes, le Décor Mercier a inscrit un gain de 9-6 sur le Familiprix de Saint-Joseph vendredi soir, à l’aréna de Montmagny. Ce match à haut pointage s’est amorcé par une première période des plus folle lors de laquelle huit buts ont été inscrits, quatre de chaque côté.

Kim Rhoderick Côté a inscrit le premier filet pour les locaux à 2:41 et moins d’une minute plus tard, Charles-Étienne Hébert créait l’égalité avec son premier de la période et de la saison à 3:30. Après que Maxime Cliche eut porté la marque 2-1 pour les visiteurs à 8:32, Étienne Blais profitait d’un avantage numérique à 9:17 pour créer de nouveau l’égalité.

Les deux équipes ont ensuite profité de trois autres avantages numériques pour s’échanger les avances : deux de ces filets ont été inscrits par Charles-Étienne Hébert qui complétait ainsi son tour du chapeau pour le Familiprix, ceux-ci étant entrecoupés par le premier de la saison de Dave Gaumond à 12:02.

François Gagnon a permis à Montmagny de retraiter au vestiaire avec une égalité de 4-4 et en deuxième, les deux équipes se sont échangé un filet chacun, ceux-ci étant l’œuvre de Benjamin Bélanger (Montmagny) et Charles-Étienne Bélanger, avec son 4e de la rencontre en avantage numérique à 12:34.

La troisième période a appartenu au Décor Mercier et son joueur vedette Jean Daniel Gauthier qui a inscrit un tour du chapeau naturel, procurant alors une avance de 8-5 aux locaux : ses deux premiers filets ont été inscrits à 4:32 et 6:46, le troisième dans un filet désert à 17:21. Kim Rhoderick Côté pour le Décor Mercier, dans un filet désert également, ainsi que Mathieu Létourneau en avantage numérique à 19:16, ont complété pour les deux équipes qui, ensemble, ont dirigé 83 tirs au but.

Saint-Gilles s’impose à domicile

Dans la dernière rencontre au programme vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière amorçaient eux aussi leur saison locale en recevant la visite des Éperviers de Saint-Charles à l’aréna de Saint-Gilles. Menés par Mathis Chouinard qui a inscrit in tour du chapeau, les Mercenaires ont signé un gain sans équivoque de 8-4 devant les Bellechassois.

Tout comme l’ont fait les joueurs du Giovanina, les Mercenaires ont rapidement pris les devants 2-0 avant de voir leurs adversaires répliquer avant la fin de l’engagement initial : Adam Drolet a inscrit un filet sans aide dès la 24e seconde de jeu, Guillaume Linteau doublant cette avance à 5:23. Gabriel Bouchard répliquait pour les Éperviers à 13:53.

Le ciel est tombé sur la tête des Éperviers qui ont vu les Mercenaires inscrire cinq buts sans réplique en période médiane, pour ainsi se donner une avance de 6-1 : Guillaume Linteau, Joey Beaudoin, Mathis Chouinard avec deux, dont un en avantage numérique, ainsi que Tommy Desrochers ont marqué pour les locaux lors de cet engagement.

Jacob Desjardins et Tristan Lapierre ont marqué deux buts en 11 secondes dès le début de la 6e minute de jeu en troisième, Mathis Chouinard complétant son tour du chapeau à 11:18. Tyler Cantin a inscrit le dernier but du match pour les visiteurs lors d’un avantage numérique moins d’une minute plus tard.

Le Décor Mercier gâche la fête des Hunters

Deux parties étaient à l’affiche samedi soir et dans un premier temps, les Hunters de Saint-Prosper procédaient à leur ouverture locale en recevant la visite du Décor Mercier. Les Magnymontois, menés par Antoine Coulombe qui a inscrit un tour du chapeau lui aussi, ont gâché la fête en l’emportant par la marque de 6-3 au Centre récréatif Desjardins.

Les visiteurs se sont imposés avec trois buts dès la période initiale, dont deux par Coulombe qui a ouvert la marque à 6:36 lors d’un désavantage numérique avant de marquer avec l’avantage d’un homme à 13:41. Entre les deux, Louis-Philippe Charest avant inscrit son premier de la saison à 7:59.

Après que Sammy Dubois eut procuré une avance de quatre buts aux siens à 1:12 en début de deuxième, les Hunters se sont inscrits au pointage à trois reprises : Stéphane Pruneau à 3:44 puis Mickaël Bédard, lors d’un avantage numérique à 6:28, ont porté la marque 4-2. Darius Gibson a rétréci l’écart à un seul but à 8:33 en troisième, les Hunters concrétisant toutefois leur victoire avec les deux derniers buts du match, ceux-ci étant inscrits par Jim Rhoderick Côté à 15:41 et Olivier Coulombe qui complétait son tour du chapeau à 19:42.

Le Pavage Jirico haut la main

Dans l’autre rencontre présentée samedi soir à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a inscrit cinq buts lors des deux premières périodes, en route vers un gain facile de 6-2 sur le Plastiques Moore qui subissait un deuxième revers de suite devant ses partisans.

Les visiteurs inscrit trois de ces buts dès la période initiale, ceux-ci étant l’œuvre d’Alexis Roy à 6:30, Charles Hébert à 15:59 et Édouard Ouellet à 18:24. Émile Lambert a accentué cette avance à 4-0 avec son deuxième de la saison à 4:03 en deuxième avant que Marc-Antoine Houde ne réplique pour les locaux à 6:57.

Émile Lambert a redonné une avance de quatre buts aux visiteurs avant la fin de l’engagement puis en troisième, Xavier Beaudoin a porté la marque 4-2 avec son premier de l’année à 8:04. La marque est restée la même jusque vers la fin de l’engagement, Édouard Ouellet inscrivant le sixième but du Pavage Jirico à 18:04.

Prochains matchs

Quatre parties seront présentées le week-end prochain, celles-ci ayant toutes lieu le vendredi 18 octobre : Sainte-Marie visitera Montmagny à 20 h 30 et à la même heure, Saint-Prosper recevra la visite des Mercenaires de Lotbinière. À 20 h 45, le premier affrontement 100 % bellechassois de la nouvelle saison sera présenté à l’aréna de Saint-Charles, alors que le Plastiques Moore sera de passage. Enfin, Saint-Jean-Port-Joli sera de passage en Beauce afin de se mesurer au Familiprix de Saint-Joseph, rencontre qui débutera à 21 h.