Beauceville organise sa 5e Grande Marche Pierre Lavoie

Beau temps, mauvais temps, la Grande Marche Pierre Lavoie aura lieu pour une 5e année à Beauceville, ce dimanche 20 octobre.

Le départ (9 h 30), comme le retour, se feront à partir du Parc de l'Île Ronde. Deux trajets sur la piste cyclable (3 et 5 kilomètres) seront proposés aux participants.

La fanfare du Corps des cadets 619 assurera l'ambiance musicale en début et fin de parcours, alors que des personnages costumés mèneront des prestations de cirque tout au long du trajet.

Au retour, les marcheurs recevront une soupe, cuisinée par le Cercle de Fermières de Beauceville, et des pommes, distribuées au kiosque Familiprix Stéphanie Lessard et Jean-Francois Lafrance. Toutes et tous pourront profiter sur place de breuvages chauds.

L'équipe du Service des loisirs de Beauceville invite les gens à s’inscrire sur OnMarche.com, ce qui permettra d'évaluer le nombre de personnes qui prévoient prendre part à l'activité. Les premiers arrivés recevront des bandeaux aux couleurs de l'événement, mais ils sont en quantité limitée.

Soirée cinéma d’Halloween

La veille de la marche, les amateurs de films d’horreur pourront assister à une soirée cinéma d’Halloween, à la Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs.

On y projettera, à compter de 19 h, Les inconnus: Chapitre 1, classé 13 ans et plus. Les participants sont invités à apporter leur collation, leur breuvage et leur chaise mais pourront aussi encourager sur place l’entreprise Mille et une surprises, formée de jeunes étudiants en comptabilité et gestion au programme d’entreprenariat du Cégep Beauce-Appalaches.