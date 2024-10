Football : des Dragons plus inspirés mais toujours sans victoire

Les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges se sont inclinés par la marque de 35 à 17 face aux Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois dans un match où les pénalités d’un côté comme de l’autre ont marqué l’histoire du match, ce vendredi 11 octobre.

Rapidement dans le match, les unités spéciales et la défensive des Dragons permettent à leur équipe de s’inscrire au pointage en repoussant les Patriotes dans le fond de leur territoire, les forçant à accorder un touché de sûreté. Les Dragons prennent donc les devants 2-0 après seulement 90 secondes de jeu et maintiennent cette avance pour la grande majorité de la première demie.

Il faut attendre à 2:45 avant la fin du deuxième quart pour voir d’autres points marqués. La défensive des Dragons plie et accorde deux touchés. Avec 45 secondes à faire à la première demie, les Dragons tirent de l’arrière 14-2 et reprennent la possession du ballon. Encore une fois, l’unité offensive des Dragons progresse sur le terrain, notamment grâce à un jeu truqué parfaitement exécuté.

Le quart-arrière Alexis Poulin lance une passe arrière à son receveur Jossua Vallerand qui enchaîne avec une passe de 54 verges plaçant les Dragons à 15 verges de la zone des buts. Jeison Stiven Jaramillo Velasquez réussit le placement sur le dernier jeu de la demie et c’est 14-5 pour les Patriotes à la mi-temps.

Les deux autres quarts sont marqués par de nombreuses pénalités de la part des deux équipes. La défensive des Dragons paye cher son indiscipline et accorde trois touchés en deuxième demie. Les unités spéciales des Dragons sont également freinés par les pénalités.

Sur un excellent retour de botté de dégagement, près de 45 verges gagnées sont finalement perdues en raison d’une rudesse. Les Patriotes sont également indisciplinés et les Dragons arrivent à en profiter en inscrivant un touché, mais c’est trop peu trop tard pour l’équipe de Saint-Georges qui s’inclinent 35-17.

Finalement, 26 pénalités ont été acceptées au cours du match. Les Dragons ont été pénalisés 10 fois pour des pertes de 135 verges alors que les Patriotes ont reçu 16 pénalités pour un total de 130 verges. En offensive, les Dragons ont lancé pour 262 verges grâce aux bras d’Alexis Poulin (146 verges, 1 passe de touché), Émile Marois (62 verges) et Jossua Vallerand (54 verges). Gabriel Fortin a été le receveur le plus visé avec 8 réceptions pour 81 verges alors qu’Alexandre Fortier a capté la seule passe de touché des Dragons en plus de remporter 54 verges sur seulement 3 réceptions.

En défensive, Mathéo St-Hilaire a connu un autre match occupé avec 5 plaqués solos, 4 plaqués assistés et 1 plaqué pour perte. Éli Bégin et Bonny Ssemwogerere ont encore une fois ajouté une interception à leur fiche.

« Un match serré qui n'a malheureusement pas tourné pour nous. La défensive a fait un très bon match en général. Offensivement, on a tardé à se mettre en marche suite à la blessure de notre quart-arrière partant. Les unités spéciales ont bien fait avec 2 placements réussis et 1 simple en fin de match », a expliqué l’entraîneur-chef Carl Dallaire après le match.

Les Dragons visiteront les Aigles du Collège Jean-Eudes au CEPSUM ce samedi 19 octobre à 13 h pour l’avant-dernier match de la saison régulière.