Les Condors s’imposent 7-4 face aux Panthères de Saint-Jérôme

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont remporté une victoire convaincante de 7-4 contre les Panthères de Saint-Jérôme ce mercredi 16 octobre, à l’Aréna Rivière-du-Nord.

Une performance collective solide et un jeu offensif efficace ont permis aux Condors de maintenir leur avance tout au long de la rencontre.

La première période a été à l’avantage des Condors, qui ont marqué trois buts consécutifs. Alexis Houle a ouvert la marque à 15:22 en avantage numérique, assisté par Maxime Poirier et Tristan Dussault. Moins d’une minute plus tard, Alexis Gagné a doublé la mise à 16:23, toujours en supériorité numérique, sur des passes de Mathys Lapointe et Xavier Labbé. Enfin, Étienne Tremblay-Mathieu a inscrit un troisième but à 18:12, portant le score à 3-0 avant la pause.

Les Panthères ont tenté de revenir dans le match dès le début de la deuxième période avec un but de Benjamin Beaudry. Toutefois, les Condors ont rapidement répliqué avec un autre but d’Alexis Gagné à 5:03, suivi d’une réalisation de Tristan Dussault à 8:21, portant la marque à 5-1 en faveur des Beaucerons.

En troisième période, les Panthères ont montré des signes de résistance avec deux buts, l’un de Frédéric Potvin et un autre de Benjamin Beaudry, réduisant l’écart à 5-3. Cependant, les Condors ont répondu à nouveau avec deux buts supplémentaires, inscrits par Marc-Antoine Belzile et Étienne Tremblay-Mathieu, ce dernier en avantage numérique, portant le score à 7-3. Les Panthères ont ajouté un dernier but grâce à Tommy-Lee Vieira, mais cela n’a pas suffi pour renverser la vapeur.

Avec cette victoire de 7-4, les Condors ont démontré une grande efficacité offensive et une maîtrise du jeu, notamment en supériorité numérique. Alexis Gagné, Xavier Labbé et Tristan Dussault sont les étoiles de ce match.

Les Condors continueront leur saison dès ce samedi 19 octobre à 19 h, où ils recevront Valleyfield.