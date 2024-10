Le Junior A Beauce Mitsubishi ouvre sa saison

C'est samedi dernier que l'équipe Beauce Mitsubishi de Saint-Georges, qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior A de Beauce-Frontenac, a ouvert sa saison ai Centre Frameco de Saint-Joseph.

La partie a été axée sur l'offensive, alors que pas moins de 15 buts ont été marqués. Le Beauce Mitsubishi s'est incliné finalement par la marque de 8 à 7 devant la formation du Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem-de-Beauce.

Justin Veilleux y a été d'une performance de deux buts et deux passes, Philippe Gilbert, un but et deux passes et Nykola Mendez-Roy, trois passes.

Avant la partie avec la famille du défunt, les deux équipes se sont rassemblées au centre de la glace pour tenir une minute de silence en l'honneur d'Yves Walsh, de Saint-Georges, décédé la semaine dernière. Ce bénévole a consacré une une quarantaine d’années, au sein de l’Association de hockey mineur de Saint-Georges, dont notamment avec la formation du Beauce Mitsubishi.

« Un homme de passion qui a tant donné à tous. Le Beauce Mitsubishi n’existerait pas sans lui. On a tous le cœur brisé. Les gens qui t’ont côtoyé ne t’oublieront jamais. Merci Yves », a indiqué le responsable du club, Pierre Poulin.

Signalons que les funérailles d'Yves Walsh seront célébrés ce matin, à 10 h 30, en l’église de Saint-Georges.