Deux sportifs beaucerons récompensés par la Fondation Aléo

Le premier diner festif À table pour les athlètes a permis de remettre une somme totale de 115 000$ à 34 étudiant·e·s-athlètes des grandes régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Parmi les récipiendaires, on retrouve Mathieu Gilbert, de Saint-Georges, et Rose-Anne Grenier, de Sainte-Marie.

Mathieu Gilbert, 16 ans, a reçu sa première bourse de la Fondation Aléo pour ses talents en volleyball. Étudiant en 5e secondaire en sport-études à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, on lui a remis 4 000$. Il a contribué à obtenir la 4e position de l’équipe canadienne à la Coupe panaméricaine, à Colima, au Mexique, en juin dernier. Il aimerait devenir physiothérapeute.

Rose-Anne Grenier en est à sa deuxième bourse de la Fondation Aléo. Âgée de 25 ans, elle fait du patinage de vitesse longue piste et a reçu également un montant de 4 000 $. Elle étudie en actuariat à l’Université Laval et est montée sur le podium des championnats canadiens pour la première fois de sa carrière, en octobre 2023, en remportant le départ en groupe. Elle rêve des Jeux olympiques et d’avoir une ferme maraîchère qui produirait des légumes pour son futur restaurant.