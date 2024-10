Québec interdit la vente et l'achat d'urine de cervidé

Le premier diner festif À table pour les athlètes a permis de remettre une somme totale de 115 000$ à 34 étudiant·e·s-athlètes des grandes régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Parmi les récipiendaires, on retrouve Mathieu Gilbert, de Saint-Georges, et Rose-Anne Grenier, de Sainte-Marie. Mathieu Gilbert, 16 ans, a reçu sa première ...