Les Chevaliers l’emportent à Rivière-du-Loup

Les Chevaliers de Lévis jouaient mercredi soir du côté de Rivière-du-Loup, dans la Ligue de hockey M18 AAA.

Il s’agissait d’un quatrième affrontement contre leur voisin de l’autoroute 20, les Albatros du Collège Notre-Dame. Pier-Luc Giguère accorde, à nouveau, le filet à Ryan Gagné alors que son homologue place l’espoir de l’Océanic de Rimouski devant la cage des Albatros.

Une première période tranquille pour les visiteurs. Les Albatros restreignent les Chevaliers en attaque et ils envoient 8 tirs en direction du cerbère Ryan Gagné. Ils n’hésitent pas à contrer le meilleur pointeur de la ligue Charles-Albert Pouliot. L’attaque à cinq des deux formations n’a pas été fructueuse. C’est en toute fin de période que Lévis ouvre la marque alors que Simon Chartier bat Noah Preston-Moore du côté droit. Avec neuf lancers, Lévis retraite au vestiaire avec une avance d'un but.

Une deuxième période qui prend du mieux pour les Lévisiens alors qu’ils envoient 14 rondelles au filet des locaux. Quant à ces dernier, Josh Demers bloque plusieurs tirs provenant d’eux. En début de période, Samuel Cloutier atteint le filet, suite à un tir provenant de la ligue bleue, et Malyk Côté récupère la rondelle pour la glisser derrière la ligne rouge. Après deux périodes, Lévis mène 2-0.

Une dernière période en faveur de Lévis alors qu’ils s’envolent et ajoutent quatre filets à leur fiche. Des buts de Dereck Asselin, Elliot Lacroix, Charles-Antoine Dubé et Alex Desruisseaux. Les trois derniers buts ont été inscrits en moins de deux minutes, dont un dans un filet désert. Plus tôt dans la période, c’est Zachary Chouinard qui déjouait Ryan Gagné pour empêcher le jeu blanc.

La marque finale, 6-1 Lévis

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers: Dereck Asselin, Alex Desruisseaux, et Simon Chartier.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu à domicile alors qu’ils recevront les Riverains du Collège Charles-Lemoyne dès 19 h 30 ce vendredi soir à l’Aréna de Lévis. Ils complèteront leur semaine au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, le dimanche 27 octobre alors qu’ils rendront visite aux Estacades de Trois-Rivières dès 13h30.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis