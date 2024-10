Première défaite des Chevaliers 

Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne ont mis fin à la série de 14 victoires consécutives des Chevaliers vendredi soir devant une foule de 904 spectateurs. Un tour du chapeau de Samuel Boyer en période de prolongation a donné la victoire à son équipe 4 à 3.

Même si les Chevaliers ont eu les meilleures chances de marquer en première période, ce sont les visiteurs qui ouvrent le pointage. L’attaquant Samuel Boyer déjoue Antoine Proulx à 14:44. Le gardien des Chevaliers prive les visiteurs de doubler leur avance à la fin de la période lorsque ce dernier effectue un arrêt très important. Les lévisiens décochent 14 lancers contre 7 pendant l’engagement.

Les représentants de Chaudière-Appalaches débutent le deuxième vingt à court d’un joueur mais la défensive fait son travail. Quelques minutes plus tard, les joueurs de Pier-Luc Giguère offrent un double avantage numérique à leurs adversaires durant 1:33. Encore une fois, les visiteurs ne peuvent en profiter. Le trio défensif a excellé sur cette séquence. Les locaux inscrivent leur premier but à 5:30 lorsque le défenseur Samuel Cloutier touche le haut du filet. Les lévisiens prennent les devants 2 à 1. Elliot Lacroix remet la rondelle à Simon Chartier pour son 6e but de la campagne. Les visiteurs remettent le match à la case départ lorsque William Frenette marque en fin de période.

En troisième période, les deux équipes s’échangent un but. Samuel Boyer profite d’un revirement près du but pour redonner l’avance à son équipe. Avec les devants 3 à 2, les Riverains s’appliquent à fermer le jeu en attendant les Chevaliers à leur propre ligne bleue. Après avoir bourdonné dans la zone adverse, Dereck Asselin saute sur un disque libre pour inscrire son 11e but de la campagne. Nous aurons besoin de la prolongation pour couronner un vainqueur.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont outrageusement dominé la période de prolongation. Le gardien des Riverains, Patrick Deniger, c’est dressé devant son filet. Il a repoussé plusieurs attaques des Chevaliers. Comme c’est souvent le cas, au hockey lorsque tu manques beaucoup de chances de marquer, cela joue contre toi c’est encore une fois le cas ce soir. Les Riverains profitent de leur seule chance pour remporter le match. Le but est venu de Samuel Boyer lors d’une descente à 2 contre 1.

Les trois étoiles RDS sont:

1ère étoile: Samuel Boyer des Riverains;

2e étoile: Patrick Deniger des Riverains;

3e étoile: Brandon Delarosbil des Chevaliers.

Les Chevaliers disputeront leurs cinq prochains matchs sur la route. Ils seront de retour à domicile le 15 novembre prochain alors que les Estacades de Trois-Rivières seront les visiteurs.